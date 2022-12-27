40 مليون درهم جوائز موسم بطولات فزاع للصيد بالصقور

يطلق مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث غداً، منافسات بطولة فزاع للصيد بالصقور الرئيسة (التلواح)، بميدان الروية، والتي تعد الأولى في موسم بطولات الصيد بالصقور لموسم السباقات 2022-2023.

كما ينظم المركز، كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لسباقات الصقور، (بطولة فخر الأجيال سابقاً)، التي تقام للمرة الأولى بمسماها الجديد، في الفترة من 30 يناير إلى 15 فبراير المقبلين.

واعتمد المركز جوائز بـ40 مليون درهم للبطولتين، إذ سيبلغ مجموع جوائز بطولة فزاع للصيد بالصقور الرئيسة (التلواح) 17 مليون درهم، مقسمة على خمس فئات، وجوائز كأس صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لسباقات الصقور 23 مليون درهم.

وأكد رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع للصيد بالصقور، دميثان بن سويدان، اكتمال التحضيرات لانطلاق الموسم الجديد، من حيث إجراءات التسجيل والتواصل مع الصقارين المشاركين طوال الفترة الماضية. وأضاف «نطبق أعلى معايير الرصد الإلكتروني للنتائج بشكل دقيق، وهي الخطوات التي نتبعها منذ سنوات طويلة، تطورت خلالها هذه البطولات وأصبحت نقطة مرجعية لكل البطولات الأخرى في الإمارات والمنطقة، وهو ما يجعلنا في تحدٍّ مستمر في كل عام، للارتقاء بمستوى التطلعات والتفوق على أنفسنا لجعل التراث الذي نفخر به يظهر بأفضل صورة في المجتمع».