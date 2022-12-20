لعشاق القراءة في دبي.. الكتاب بـ3 دراهم بمعرض الكتب المستعملة

تنظم هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) في مكتبة الصفا للفنون والتصميم «معرض الكتب المستعملة» الذي يستمر حتى 27 ديسمبر الجاري.

ويتضمن المعرض تشكيلة متنوعة من العناوين التي تلبي مختلف احتياجات الجمهور وعشاق القراءة.

ويأتي المعرض ضمن مبادرة البرنامج الثقافي لمكتبات دبي العامة الهادفة إلى المساهمة في نشر المعرفة وجعلها في متناول الجميع، وتشجيع الاهتمام بالكتاب وإعادة تدويره، إذ يتضمن المعرض 2348 كتاباً باللغتين العربية والإنجليزية، تتناسب مع كل الفئات العمرية وتضم معارف متنوعة وقصصاً وروايات وكتباً أدبية وعلمية. وتباع الكتب بأسعار رمزية تتراوح بين ثلاثة وخمسة و 10 دراهم.