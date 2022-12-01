«كلمة للأطفال» في المجمع الثقافي

نظم مشروع كلمة، في مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، فعّالية ثقافية بعنوان «كلمة للأطفال» في مكتبة الأطفال بالمجمّع الثقافي في أبوظبي؛ بهدف تشجيع الأطفال على القراءة، وتحفيز شغفهم الثقافي، وغرس القيم الإيجابية لديهم من خلال تحفيز المطالعة وقراءة القصص والمشاركة في الأنشطة والفعّاليات الثقافية.

وتضمنت الفعالية قراءة قصتين ترجمهما مشروع كلمة عن اللغة الألمانية، وهما «سولا العجولة»، و«أمي البطلة الخارقة»، علاوة على ورش عمل متخصصة لتعليم الرسم للأطفال.

وقال المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية بالإنابة سعيد حمدان الطنيجي: إن «فعالية كلمة للأطفال فكرة عملية مبتكرة وغير تقليدية، لتشجيع الطفل وربطه بالكتاب والقراءة، بما يسهم في تأسيس جيل واعٍ وقادر على التأثير الإيجابي في مسيرة دولته ومجتمعه»