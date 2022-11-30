أفلام عن إنجازات الإمارات في منتزه الشارقة الوطني

انطلقت، أمس، في منتزه الشارقة الوطني، الاحتفالات بعيد الاتحاد الـ51، التي تتواصل إلى الثالث من ديسمبر المقبل، وسط أجواء وطنية، تتضمن لوحات تراثية وفقرات غنائية وفنية ومسابقات وفقرات ترفيهية.

وتشمل العروض جولات سياحية بالحديقة، وركن السينما، والنحت على الثلج بمعالم الدولة، ومجسم معالم الشارقة، وفلكلوراً تراثياً، وفرقاً شعبية، إلى جانب الأركان المتنوعة.

وتستضيف خشبة المسرح الرئيس عروضاً مسرحية عدة، ولوحات فنية ومسابقات، بينما يقدم مسرح الأطفال مجموعة من الفقرات الشيقة.

وتستعرض الدوائر الحكومية مشاركاتها في ركن خاص، أما ركن «متاحف على طريق» فيضم مجسمات مصغرة مشابهة لمجموعة مختارة من مقتنيات متاحف الشارقة.

ويعرض ركن السينما يومياً أفلاماً عن إنجازات الإمارات. وفي «النحت على الثلج من معالم الدولة»، يقوم فريق متخصص بنحت أهم معالم كل إمارة، بينما ستعرض أهم معالم الشارقة في فقرة «مجسم معالم الشارقة».

وتضم فقرة الفلكلور استعراضات شعبية وأهازيج تحاكي تراث الإمارات، ضمن فقرات تشارك فيها مجموعة من الطالبات.

وبينما يجد هواة ألعاب الذكاء مبتغاهم بمسابقات يومية في «ركن الشطرنج»، يستمتع ذوو الإحساس المرهف بعزف قيثارة حي.