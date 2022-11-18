كلمات أجنبية في اللهجة الإماراتية محاضرة في «تراث الإمارات»

نظّم نادي تراث الإمارات - مركز زايد للدراسات والبحوث، محاضرة افتراضية أمس، بعنوان «معجم الكلمات الأجنبية في اللهجة العامية الإماراتية»، قدمها مؤلف المعجم سرور خليفة الكعبي، الباحث في تراث وتاريخ دولة الإمارات، وجاءت المحاضرة ضمن سلسلة برنامج «قراءة في إصدارات إماراتية»، الذي ينظمه المركز.

وقال سرور الكعبي، إن المعجم جاء انطلاقاً من الحرص على اللهجة المحلية لدولة الإمارات، مبيناً أن الهدف من تأليفه هو تعريف الأجيال الجديدة بلهجتهم الإماراتية، والكلمات التي دخلت عليها، مشيراً إلى أن مجتمع الإمارات كان يتميز بتنوع وثراء في اللهجات المحلية، لكن حدثت تغيرات كبيرة على اللهجة، بسبب التنوع البشري والثقافي الموجود في الدولة.

وتناول المحاضر مميزات اللهجة الإماراتية، واستعرض التغيرات والإضافات التي دخلت عليها لعدد من الأسباب من بينها ظهور التكنولوجيا الحديثة، والهجرات البشرية من خارج الإمارات، حيث استوعبت اللهجة المصطلحات والمسميات الأجنبية التي تخص التكنولوجيا، كما استوعبت التعبيرات والاصطلاحات الداخلة إليها من الاحتكاك بالثقافات الأخرى.

وأشاد المحاضر بالرواد في مجال المعاجم، لاسيما بالدكتور فالح حنظل، الذي وصفه بأنه أبوالمعاجم في الإمارات، كما ثمن جهود المؤسسات المهتمة بحفظ التراث في الدولة، والدعم الرسمي الكبير للباحثين في هذا الجانب. ودعا إلى الافتخار باللهجة المحلية، والعمل على نشر المعرفة بها وباللغة العربية، عموماً بين الأجيال الجديدة عطفاً على أن اللغة تمثل المكون الرئيس في حضارة كل مجتمع.

وأبانت فاطمة المنصوري، مديرة مركز زايد للدراسات والبحوث، أن برنامج «قراءة في إصدارات إماراتية»، الذي تشرف عليه موزة عويض الدرعي، رئيسة قسم الدراسات والبحوث في المركز، يهدف إلى تسليط الضوء على الإصدارات الإماراتية باستضافة كتّابها للحديث عنها.