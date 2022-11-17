«النسيج الحضري» يعرض للمرة الأولى في معرض فن أبوظبي

عرضت جامعة نيويورك أبوظبي المجسم الفني الفائز بالنسخة الـ10 من جائزة كريستو وجان كلود 2022 للمرة الأولى في معرض فن أبوظبي.

ويحمل المجسم الفني اسم «النسيج الحضري»، وهو عبارة عن سلسلة من أربع منحوتات تشابه قطعاً من الخيوط التي تتداخل مع بعضها، وتتشابك مع الأرض. وتم تصميم المجسم من قبل طلاب السنة الثانية في جامعة نيويورك أبوظبي، وهم المواطنة الإماراتية روضة المزروعي، وجيرالد جيسون كروز من الفلبين، وجنيفر تساي من تايوان.

وتم كشف النقاب عن المجسم تحت رعاية الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، وبحضور نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب، وريما عبدالمالك، وزيرة الثقافة الفرنسية، ومحمد المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وباتريك مودي، سفير المملكة المتحدة لدى دولة الإمارات، وإينيغو دي بالاسيو، سفير مملكة إسبانيا لدى دولة الإمارات، وهدى الخميس كانو، مؤسس مهرجان أبوظبي.