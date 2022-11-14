ماجد المهندس في حفل مكتمل العدد: «اللوفر أبوظبي» جوهرة فريدة

أحيا المطرب ماجد المهندس حفلاً فنياً، الليلة قبل الماضية، في متحف اللوفر أبوظبي، وقدم باقة من أجمل أغانيه في أمسية مكتملة العدد نظمتها شركة «مومنتس إيفنتس».

وأقيم الحفل تزامناً مع احتفال متحف اللوفر بمرور خمس سنوات على افتتاحه في أبوظبي. وأبدى ماجد المهندس انبهاره بما شاهده خلال الجولة التي قام بها في المتحف قبيل حفله، معرباً عن فخره بوجود مثل هذا الصرح في أبوظبي، ووصفه بالجوهرة الفريدة من نوعها التي تجمع ما بين التقدم الثقافي والانفتاح الذي تعكسه رؤية دولة الإمارات.

وشيد مسرح فوق البحيرة المرافقة لصرح اللوفر أبوظبي في مواجهة مدرج ضخم اتسع لما يزيد على 3000 شخص ملأوا المكان، ورافق ماجد فرقة موسيقية بقيادة المايسترو مدحت خميس.

وقال ماجد المهندس خلال لقائه إعلاميين في كواليس الحفل إنه سيحيي حفلاً في «موسم الرياض» في النصف الثاني من ديسمبر المقبل، تحت عنوان «ليلة ماجد المهندس»، و23 ديسمبر المقبل سيحيي حفلاً آخر في منطقة العلا.