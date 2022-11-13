الاستدامة تتصدر أمسيات «ليالي الفن»

تحت شعار «الاستدامة: الفن من أجل عالم أفضل»، وبدعم من مؤسسة «حبروش للفنون»، عرضت فعالية أمسيات «ليالي الفن» في مركز دبي المالي العالمي في نسختها الـ14 أعمالاً لفنانين محليين وعالميين، على مدى يومين.

وشكل الحدث فرصة لعشاق الفن لمشاركة النقاشات الدائرة حول الاستدامة في عالم الفن، وفتح المجال للتعمق فيها.

ونظمت «ليالي الفن» حلقة نقاشية تحت عنوان «الاستثمار في الفن» بمشاركة المدير التنفيذي لدار «كريستيز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» ميغان كيلي هورسمان، والرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة «أوبرا غاليري» جايلز ديلان، ومدير «أوبرا غاليري» سيلفان بي غالاند.

وبينما عرضت دار «كريستيز»، خلال «ليالي الفن» أعمالاً لكلود وفرانسوا - كزافييه لالان، استعرضت «أوبرا غاليري» قطعاً فنية عرضت سابقاً في المتاحف، كما مُنح الزوار فرصة القيام بجولة في المعرض تحت شعار «أعمال استثنائية من أساتذة معاصرين وفن معاصر».

ويسعى مركز دبي المالي العالمي إلى ترسيخ مكانة المدينة كمركز فني رائد في المنطقة، عبر تمكين الفنانين من الغوص في فضاءات الفن وتوفير منصات مبتكرة لعرض أعمالهم.