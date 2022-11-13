أحمد العامري: سورية قدمت الكثير للثقافة العربية

قال رئيس هيئة الشارقة للكتاب أحمد بن ركاض العامري، إن «الحراك الثقافي السوري قدّم الكثير للثقافة العربية، من ناشرين كبار، وأدباء، وشعراء، يفخر العرب بهم، وبما أضافوه لمكتبة الإبداع والمعرفة الإنسانية»، مضيفاً خلال استقباله وفداً سورياً في اليوم التاسع من معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته 41 «سعداء في معرض الشارقة الدولي للكتاب بأن نكون منصة دولية لتقديم أعمال الناشرين والمثقفين السوريين، والاحتفاء بتجاربهم، خصوصاً أن المشاركة السورية هذا العام في المعرض مميزة على كل المستويات، وظهرت بأعداد الدور وبالأسماء الأدبية التي تشارك في فعاليات المعرض».

وناقش العامري، في لقاء جمعه مع الوفد السوري الذي ضم وزير التربية السوري الدكتور دارم طباع، والقائم بالأعمال بالنيابة في سفارة سورية السفير الدكتور غسان عباس، والقائم بأعمال القنصل العام السوري في دبي الوزير المفوض الدكتور زياد زهر الدين، سبل تعزيز التعاون الثقافي، وأكد أهمية معارض الكتاب ودورها الرئيس في ترسيخ الروابط الثقافية ومد جسور الحوار والتواصل بين دول العالم العربي.

وأضاف العامري: «نعمل في الشارقة برؤية وضعها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تتجسد في التمسك بالثقافة والمعرفة كمساحات واسعة للحوار والتواصل، والتأكيد على أن الكتب قادرة على فتح مسارات عمل مشترك بين البلدان العربية والأجنبية، نحو مزيد من التنمية، وبناء المجتمعات، والارتقاء بالوعي، لهذا يسعدنا استقبال وفد من سورية، ينظر باهتمام لرسالة المعرض ورؤيته، ويتطلع لمد جسور تواصل وتعاون مع الشارقة من باب الثقافة والأدب والفن».