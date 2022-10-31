60 جائزة في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بالرياض

أعلن رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية (أسبو) الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية محمد بن فهد الحارثي، اكتمال الاستعدادات الجارية لاستضافة المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بدورته الـ22 في الرياض بالفترة ما بين 9 و12 نوفمبر المقبل.

وأوضح أن هذه الاستضافة تأتي انطلاقاً من دور الهيئة الرئيس في رؤية المملكة 2030 والهادفة إلى تطوير الصناعة الإنتاجية في مجال الإعلام، مشيراً إلى أن المهرجان سيشهد إطلاق العديد من المبادرات والشراكات الهادفة إلى تطوير الصناعة الإنتاجية العربية، ورسم ملامح واضحة لمستقبل المعايير المهنية للخارطة الإعلامية في المنطقة. وسيتوج المهرجان الأعمال الفائزة بجوائز المسابقات التلفزيونية والإذاعية البالغ عددها أكثر من 60 جائزة ما بين ذهبية وفضية.

وتعقد الدورة الـ22 من المهرجان للمرة الأولى خارج بلد المقر تونس منذ أكثر من أربعة عقود وتستضيفها الرياض استثنائياً، وستتزامن مع إقامة معرض مستقبل الإعلام (FOMEX)، في الفترة ما بين 10 و12 نوفمبر المقبل، والذي تشارك فيه أكثر من 200 مؤسسة من الهيئات الأعضاء والشبكات التلفزيونية والمحطات الإذاعية الخاصة والقنوات الدولية الناطقة بالعربية، وأشهر الشركات العالمية المصنّعة للتجهيزات التقنية، وشركات الإنتاج وتوزيع المحتوى السمعي والبصري، ومزوّدي الخدمات.