«طيران الإمارات للآداب».. الدورة 15 على ضفاف خور دبي

أعلنت مؤسسة الإمارات للآداب أنه سيتم الاحتفال بالدورة الـ15 من مهرجان طيران الإمارات للآداب في الفترة بين الأول والسادس من فبراير المقبل. ويعود المهرجان إلى مقره الأصلي على ضفاف خور دبي، إذ ستقام كل الفعاليات والجلسات في فندق إنتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي، ومكتبة محمد بن راشد، الصرح المميز الذي تم افتتاحه أخيراً. الجدير بالذكر أنه سيتم افتتاح المهرجان بفعالية خاصة في مخيم «كارافان ساراي» الصحراوي.

تتمحور دورة مهرجان الإمارات للآداب هذا العام حول موضوع «خير جليس». وعبّرت إيزابيل أبوالهول، الرئيسة التنفيذية وعضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب، عن موضوع المهرجان، قائلة: «جمعنا الكثير من الذكريات الجميلة على مدى الـ15 عاماً الماضية التي شهدنا فيها المهرجان يكبر عاماً بعد عام»، وأضافت «جزء كبير من نجاحنا يعود إلى العلاقات التي وطدناها، والمجتمع الذي بنيناه عبر السنين».

وقالت أحلام بلوكي، مديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب: «يتماشى موضوع المهرجان لهذا العام بشكل مثالي مع الذكرى الـ15 للمهرجان، وهو بمثابة تكريم خاص لأصدقائنا الأعزاء الأوفياء، وكذلك للكتب التي رافقتنا في أوقاتنا العصيبة قبل السعيدة، كما يشكل الموضوع رسالة شكر وامتنان لكل الرعاة، والشركاء، والمؤلفين والمتطوعين، على دعمهم المتواصل للمهرجان»

ومن المقرر أن تكشف مؤسسة الإمارات للآداب عن قائمة الضيوف المشاركين في دورة عام 2023 خلال حفل إطلاق المهرجان، الذي سيقام في الـ14 من نوفمبر في مكتبة محمد بن راشد.

يُعَدّ مهرجان طيران الإمارات للآداب أكبر تظاهرة في الشرق الأوسط تحتفي بالكلمة المكتوبة والمقروءة.