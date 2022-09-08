خريف «تشكيل» دبي حافل بالألوان والفن المستدام

كشف مركز تشكيل بدبي عن تفاصيل برنامج موسم الفنون لخريف 2022، والذي يتيح للفنانين المحترفين والهواة والجمهور من جميع الأعمار فرصاً جديدة للتفاعل مع مجتمع المركز من خلال عشرات الأنشطة ودعم الفن المستدام والحوارات التي تنطلق سبتمبر الجاري وتستمر حتى نهاية ديسمبر المقبل.

ويضم الموسم مجموعة من ورش العمل والمعارض الفنية إلى جانب البرامج التي ينظمها المركز على نحو سنوي، منها برامج الإقامة الفنية الفردية، والممارسة النقدية، وتنوين للتصميم.

وقالت نائب مدير «تشكيل»، ليسا باليتشغار، خلال مؤتمر صحافي نظمه المركز أمس: «يسعى (تشكيل) في كل موسم إلى تقديم برنامج قوامه التفاعل بين المعنيين بالفنون، وتثقيفهم وإلهامهم، لذا تم التركيز في الموسم الحالي على التعلم البعيد الأمد والممارسات المستدامة»، مشيرة إلى أن البرنامج مصمم لجذب كل الأعمار ومختلف القدرات الفنية، بينما تتوجه المعارض بشكل أساسي لمحبي اقتناء الأعمال الفنية، إذ تختار القطع المعروضة بعناية، لاسيما التي ترتبط بالحياة الإماراتية.

وأضافت ليسا لـ«الإمارات اليوم» على هامش المؤتمر: «نركز في المركز على إنتاج الفنون ودعم المبدعين، وكذلك المساهمة في سوق الفنون»، لافتة إلى اهتمام كثير من الفنانين في «تشكيل» بالفن المستدام من خلال الاعتماد على مواد صديقة للبيئة.

وأوضحت أن العمل الفني المستدام يأخذ أشكالاً عدة، فالبعض قد غيروا أسلوب عملهم بالكامل بهدف التوجه إلى هذه النوعية الصديقة، وبعضهم عدلوا طريقة تنفيذهم وإنتاجهم للفنون، ولكن يبقى في الأخير أن هناك مجموعة من الأعمال التي لا يمكن أن تتحول إلى الشكل المستدام، مثل اللوحات الزيتية على سبيل المثال، فهذه المواد غير قابلة للتبديل.

وأضافت أن العمل على المواد المستدامة يحتاج إلى مواد من الطبيعة والبيئة، لذا لابد من التجريب للتأكد من أن العمل المصمم من تلك المواد الصديقة للبيئة بإمكانه أن يعيش فترة طويلة من الزمن، وهذه الاختبارات تستغرق وقتاً من الفنانين.

ويتيح مركز تشكيل من خلال هذا الموسم الفرصة لهواة الفن المشاركة بأكثر من 200 ورشة وجلسة حوارية للكبار والصغار، جميعها تغطي مجموعة من الوسائط الفنية التقليدية والرقمية. وسيحصل عشاق التصوير على فرصة التدريب مع أحد أوائل المصورين الإماراتيين وأشهرهم وهو جاسم العوضي، بينما سيقدم الفنان جيمس رازكو ورش فن معاصر. وسيشهد الموسم عودة «الحوارات النقدية» التي تستمر 12 أسبوعاً.

وسيتم افتتاح مجموعة من المعارض الفنية، أولها معرض الفنانة الإماراتية شما العامري، وسيأتي تحت عنوان «إذا صح التعبير»، إلى جانب معرض «صنع في تشكيل» في منطقة الفهيدي، والذي سيضم مجموعة مختارة من الأعمال لأعضاء مركز تشكيل.

وإلى جانب المعارض يستقبل المركز في سبتمبر الجاري الفنانة الإيطالية باولا أنزيكه في إقامة فنية لأربعة أشهر، كما ستبدأ الدورة الثانية من برنامج «الإقامة الفنية الفردية» الذي يمكّن ممارسي الفن والتصميم المقيمين في الإمارات من إقامة فنية موجهة ذاتياً وقصيرة المدة داخل الدولة، وسيُنظم الموسم أيضاً عدداً من الزيارات والفعاليات في عدد من كليات الفنون والتصميم في دبي والشارقة والتي تتيح الفرصة لطلبة الجامعات المهتمين بالمشاركة في ورش تخصصية تعرفهم بسبل الدعم الذي يقدمه المركز للطلبة، ليتمكنوا من التأسيس لأنفسهم بنجاح في مجال الفن والتصميم بعد مرحلة التخرج.

فرصة للجيل الجديد

ينظم مركز تشكيل ورشاً وصفوفاً خاصة بطلبة المدارس من مختلف الفئات العمرية. وستتيح الورش فرصة التعرف إلى فنون عدة، منها التصوير، والنحت، والطباعة، وتصميم الأقمشة. كما سينظم المركز فعالية «أحد المرح» في ند الشبا، في كل يوم أحد وهي متاحة للطلبة من عمر ثمانية أعوام إلى 12 عاماً، وتتيح للصغار استكشاف مواهبهم ومهاراتهم الفنية في التعاطي مع مختلف المواد.

ليسا باليتشغار:

«المركز يسعى في كل موسم إلى تقديم برنامج قوامه التفاعل بين المعنيين بالفنون، وتثقيفهم وإلهامهم».

200

ورشة وجلسة حوارية للكبار والصغار، يضمها الموسم الجديد للمركز.