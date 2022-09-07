للبحر حكايات مع حرّاس الذاكرة.. في ملتقى الشارقة للراوي

أكد رئيس معهد الشارقة للتراث الدكتور عبدالعزيز المسلّم، أن ملتقى الشارقة الدولي للراوي نقش اسمه بامتياز في سجل الفعاليات الثقافية والتراثية، مشيراً إلى أنه أصبح تقليداً سنوياً يحتفي بالرواة العرب وحراس الذاكرة.

وأضاف رئيس اللجنة العليا لملتقى الشارقة الدولي للراوي - خلال مؤتمر صحافي، للإعلان عن أجندة النسخة الـ22 من الملتقى - أن «الدورة الجديدة تحمل شعاراً مميزاً تسبر من خلاله حكايات البحر، وتغوص مع زواره والمشاركين فيه إلى أعماق هذا العالم الرحب.

وسينظم الملتقى على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 21 إلى 23 الجاري في مركز إكسبو الشارقة.

وقالت مدير مركز التراث العربي التابع للمعهد، المنسق العام للملتقى، عائشة الحصان الشامسي، إن ضيف شرف الملتقى هذا العام سيكون الفنان الإماراتي إبراهيم جمعة الحاج إبراهيم، فيما ستكون الشخصية الاعتبارية في الملتقى الشاعر الكويتي محمد الفايز.

وأضافت عائشة الشامسي: «يُشكل ملتقى الشارقة الدولي للراوي كل عام تجربة ثرية ومفيدة نتعرف من خلالها إلى رواة جدد ومعارف شعبية عالمية تكشف لنا عن الخيط الناظم لتراث الإنسانية الذي يجمعنا تحت مظلة واحدة.

وسيستقطب الملتقى هذا العام أكثر من 160 مشاركاً ومشاركة يشكلون نخبة من الخبراء والباحثين والحكواتيين والإعلاميين من 46 دولة.

وسيحتفي المعرض المصاحب للملتقى هذا العام بالملاح والعالم الفلكي الإماراتي أحمد بن ماجد.

برنامج ثقافي

ينظم ملتقى الشارقة الدولي للراوي في دورته المقبلة باقة من الأنشطة الفكرية والثقافية والورش التدريبية والبرامج التفاعلية، من بينها 13 ورشة، منها ثلاث ورش استباقية، و10 ستعقد خلال الملتقى.

وستناقش الجلسات الفكرية والندوات التخصصية قائمة من الموضوعات الغنية والمتنوعة، بمشاركة نخبة من الباحثين والخبراء والدارسين، بالإضافة إلى مقهى الراوي، ومكتبة الملتقى، وركن التواقيع والإطلاقات، إلى جانب ذخيرة تبلغ 40 عنواناً من الكتب والإصدارات والكتيبات.

عبدالعزيز المسلّم:

«الملتقى نقش اسمه بامتياز في سجل الفعاليات الثقافية والتراثية، وأصبح تقليداً سنوياً يحتفي بالرواة العرب».

160

من الباحثين والحكواتيين من 46 دولة يشاركون في الملتقى.