السعودية أولى محطات «منشد الشارقة»

يبدأ برنامج «منشد الشارقة» استقبال الراغبين في خوض اختبارات الأداء في المملكة العربية السعودية، يوم الأحد 21 أغسطس الجاري، لاستكشاف الأصوات الجميلة من الموهوبين في فن الإنشاد، استعداداً للقاء المتسابقين الذين سيتم اختيارهم للمشاركة في الدورة الـ14 من البرنامج.

ويستقبل فريق البرنامج المتقدمين لاختبارات الأداء في أكاديمية دله للعمل التطوعي في حي الرحاب بمدينة جدة، ليصدحوا بأصواتهم على مدى 12 ساعة تبدأ من الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساء، أمام لجنة التحكيم التي تتكون من المنشد فيصل اللبان، والمنشد محمد الغزالي من السعودية، اللذين يقومان بانتقاء أفضل الأصوات للتأهل إلى المنافسة في لقب «منشد الشارقة» في دورته الجديدة.

فيما سيكون أمام من تفوتهم فرصة خوض اختبارات الأداء أمام لجنة التحكيم التقدم للمشاركة عبر الإنترنت من أي مكان في العالم، خلال الفترة من 20 أغسطس الجاري حتى 3 سبتمبر المقبل، وذلك بإرسال فيديو مصور عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج: «http://www.munshidsharjah.ae/»..

يذكر أن البرنامج يتوج كل عام فائزاً بلقب «منشد الشارقة»، ويعزز أمام المشاركين فيه فرص التألق في مجال الفن الهادف والوصول إلى جمهور أوسع على المستوى العالمي.

وانطلقت أولى دورات «منشد الشارقة» عام 2006، وحققت مشاهدات عالية ولفتت انتباه الجمهور إلى جماليات فن الإنشاد. وستجرى اختبارات الأداء هذا العام على التوالي في كل من السعودية والجزائر وسلطنة عمان والمغرب والأردن ومصر والإمارات.