عائشة المرر تعيد إحياء مجوهرات تراثية إماراتية بلمسة عصرية

المصدر: إيناس محيسن - أبوظبي

مزيج فريد بين التراث والتقنيات الحديثة تميزت به المصممة الإماراتية عائشة أحمد المرر في مشروعها «كي لا ننسى» الذي يقوم على توثيق المجوهرات والمشغولات الذهبية التراثية والتقليدية الإماراتية، وتقديمها في تصميمات جديدة تقوم بتصنيعها باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد.

وقالت عائشة لـ«الإمارات اليوم» إن مشروع «كي لا ننسى»، يقوم على تدوين صور المجوهرات الإماراتية القديمة ليحث الشباب على العودة إلى تراثهم وتراث أسرهم، مشيرة إلى أن بداية المشروع تعود إلى عام 2018، خلال دراستها في جامعة زايد، إذ انطلق تحت مظلة الجامعة، واقتصر وقتها على تصوير المجوهرات.

وأضافت عائشة، التي درست «فنون وتصميم داخلي» في جامعة زايد، ثم حصلت على الماجستير في إدارة المشروعات في جامعة أبوظبي: «مع الوقت، اتجهنا للتوسع في العمل بالمشروع من خلال دعوة الناس من مختلف إمارات ومناطق الدولة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمشاركة صور وقصص المجوهرات التراثية التي يمتلكونها معنا، ومازلنا نتوسع في ذلك في تدوين وتوثيق ليس فقط أشكال ومواصفات القطع والمشغولات الذهبية، ولكن أيضاً القصص وراء هذه القطع في كل عائلة حتى لا تندثر، وحتى ننشر هذه القصص، ونحفظها لتصل إلى الأجيال المقبلة، والتعريف بتراث الأجيال الماضية من قبل النفط ثم بداية الدولة الحديثة وصولاً إلى الفترة الحالية». .

ولفتت إلى أن المشروع يشجع على التواصل مع الآباء والأجداد للتعرف إلى هذه القصص وتوثيق تراثهم وحياتهم، موضحة أنها تركز في مشروعها على توثيق المجوهرات، وإجراء المقابلات مع كبار السن وتسجيل هذه المقابلات وترجمتها إلى الإنجليزية، وتصوير المشغولات الذهبية التي يتحدثون عنها.

خطوة جديدة

وكشفت عائشة عن أنها أطلقت خطوة جديدة في المشروع تتمثل في تنفيذ تصميمات تراثية لقطع مصوغات ومجوهرات وتنفيذها باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لإنتاج التصميمات نفسها من خامة الأكريليك بدلاً من الذهب، ويمكن صبغها بألوان مختلفة أو تركها باللون الشفاف، وهو ما يجعلها أرخص في السعر، وأخف في الوزن، وأكثر مناسبة لذوق الجيل الجديد ما يشجع الفتيات والشابات على ارتداء هذه التصميمات بعد أن انصرفن عنها في الفترة الماضية.

ونوهت بأن دراستها للتصميم سهلت لها استخدام هذه التقنية الحديثة، وسهل لها إعادة تقديم التصميمات التراثية بصورة مبسطة والتخلي عن التفاصيل المعقدة بها حتى تناسب الطباعة ثلاثية الأبعاد، كما تستفيد من خبرة شقيقتها زهرة المرر مؤسسة «مجوهرات زهرة»، في مجال تصميم المجوهرات. كما تقوم بتسويق منتجاتها عبر «إنستغرام»، وتطمح في التوسع فيه في المستقبل.

مشاركة دولية

أعربت عائشة عن فخرها وسعادتها بالمشاركة في مهرجان سميثسونيان للفنون الشعبية السنوي، والذي عقد في العاصمة الأميركية واشنطن، واحتفى العام الجاري بدولة الإمارات، من خلال العديد من الفعاليات التي أقيمت في الفترة من 23 وحتى 27 يونيو الماضي، ومن 30 يونيو الماضي إلى الرابع من يوليو الجاري، بتنظيم من وزارتي الثقافة والشباب، والخارجية والتعاون الدولي إلى جانب سفارة الدولة في واشنطن، بهدف إبراز تاريخ وتراث الإمارات وما حققته من المنجزات الثقافية والفنية والإبداعية، مشيرة إلى أن اختيارها ضمن الوفد المشارك في المهرجان يمثل خطوة محفزة لها.

صعوبات

عن الصعوبات التي تواجهها في العمل؛ ذكرت عائشة المرر أن من أبرزها أن كثيرين مازالوا يتحفظون في التجاوب معها، إذ يتعاملون في البداية مع الموضوع باعتباره مشروعاً تجارياً، ولذا تحتاج إلى بذل مجهود لشرح الجانب البحثي والتوثيقي فيه.

كذلك تشمل الصعوبات الاختلاف في تسمية قطع المشغولات الذهبية أو الموديلات المختلفة منها من منطقة لأخرى، ولذلك تحرص على الإشارة إلى اختلاف مسمى التصميم الواحد من منطقة لأخرى وتسجيل الاسم والمنطقة التي يتم استخدامه فيها.

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