«العويس الثقافية» تتعاون مع مؤسسة الفكر العربي في بيروت

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّعت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية في دبي ومؤسسة الفكر العربي في بيروت، اتفاقية لتعزيز التعاون الفكري والثقافي والعلمي.

وقّع الاتفاقية من جانب «العويس الثقافية» أمين عام المؤسسة عبدالحميد أحمد، ومن طرف مؤسّسة الفكر العربي، المدير العام للمؤسّسة البروفيسور هنري العَويط.

ونصت الاتفاقية على التعاون بين الطرفين في مختلف المجالات التي تقع ضمن اختصاصاتهما واهتماماتهما، ومن بينها: تنفيذ دراسات وبرامج ومشروعات مشترَكة، وإقامة فعاليّات مشترَكة فكريّة وثقافيّة وعلميّة، وتبادل الدعوات للمشاركة في ورش العمل والندوات والمؤتمرات التي ينظّمها كلّ طرف، وتبادل الكتب والدراسات والتقارير والدوريّات التي يُصدرها كلّ طرف، وتبادل المعلومات والوثائق والخبرات في مجالات اهتماماتهما المشترَكة، وأيضاً تبادل قاعدة بيانات الشخصيّات الفكريّة والثقافيّة والعلميّة.

يشار إلى أن مؤسسة سلطان بن علي العويس وقّعت عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع مؤسسات ثقافية عدة.

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