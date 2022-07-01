«تراث الإمارات» يضيء على موارد الماء التاريخية في الظفرة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نظم مركز زايد للدراسات والبحوث التابع لنادي تراث الإمارات ضمن برنامج «سلسلة قراءة في إصدارات إماراتية»، محاضرة بعنوان «موارد الماء التاريخية في منطقة الظفرة»، قدمها الباحث في التاريخ والتراث الوطني علي أحمد الكندي المرر.

ويهدف البرنامج الذي أطلقه المركز في بداية هذا العام إلى تسليط الضوء على الإصدارات الإماراتية من خلال استضافة كتابها وقراءة محتوى هذه الكتب المهمة، ما ينعكس على إثراء المشهد الثقافي.

وتحدث المرر عن معنى «الموارد المائية» وتاريخها وأهدافها والحكايات التي تدور حولها، وعن الموارد الموجودة في منطقة الظفرة.

ولفت إلى أن الموارد المائية من أهم الموارد التاريخية في أبوظبي، والتي من خلالها نبرز الحياة الاجتماعية القديمة في الإمارة، والعديد منها اندثر بسبب التحضر وانتقال الناس إلى المدن.

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