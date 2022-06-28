بدور القاسمي من البوسنة: نحتاج إلى بناء منظومة نشر عالمية

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، أهمية تحقيق رؤية الاتحاد، ودعم الإجراءات التي تسهم في زيادة فرص تطوير صناعة الكتاب، وتيسير وصول الناشرين إلى أسواق جديدة تحفز نمو القطاع عالمياً، وتساعده على مواجهة التحديات الناجمة عن تداعيات أزمة «كوفيد- 19»، وحالة عدم الاستقرار العالمي، وتمكينه من الوصول إلى مرحلة التعافي والاستقرار، داعية إلى التضامن والتعاون الدولي من أجل بناء منظومة نشر عالمية.

جاء ذلك خلال زيارة الشيخة بدور القاسمي إلى البوسنة والهرسك، ولقائها عمدة مدينة سراييفو بنجامينا كاريتش، في العاصمة البوسنية، إذ استعرضت جهود الاتحاد الدولي للناشرين. وأعربت عن إيمانها بأهمية تعزيز مرونة واستدامة قطاع النشر، مشددة على دور القراءة الحيوي، وتأثيرها الإيجابي في تنمية المجتمعات.

واستمعت الشيخة بدور القاسمي إلى بنجامينا كاريتش وهي تشارك المعلومات حول أبرز المشروعات في المدينة، بما في ذلك ترميم مكتبة تضررت خلال حرب البوسنة في أوائل التسعينات من القرن الماضي.

وعقدت الشيخة بدور القاسمي اجتماعاً مع أعضاء اتحاد الناشرين في البوسنة والهرسك، إضافةً إلى عدد من الجهات المعنية بقطاع النشر البوسني، واستمعت منهم إلى التحديات التي يواجهها الناشرون البوسنيون، ودعتهم للاستفادة من الموارد التعليميّة التي تقدمها أكاديمية الاتحاد الدولي للناشرين، منصة التعليم الرقمية المصممة لمساعدة الناشرين على تعزيز مهاراتهم والتكيّف مع التحديات التي تواجه صناعة النشر العالمية، إذ تقدم الأكاديمية برنامجاً مجانياً متكاملاً، يتضمن فرصاً تعليميّة ثمينة، عمل الاتحاد على تصميمها بالتعاون مع جامعة نيويورك، وجامعة أكسفورد بروكس، والمركز التدريبي للنشر في المملكة المتحدة.

وعرَّفت رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين أعضاء «اتحاد الناشرين في البوسنة والهرسك» بمستجدات مبادرة «الخطة العالمية لتعزيز استدامة ومرونة صناعة النشر» (إنسباير) التي أطلقها الاتحاد، ودورها في تمكين قطاع النشر العالمي من تجاوز التحديات، ومواكبة التطورات، وتحقيق التقدم الذي ينعكس إيجاباً على العاملين في هذه الصناعة.

وشددت الشيخة بدور القاسمي على أهمية تضامن وتعاون جميع أصحاب المصلحة والجهات المعنية بقطاع النشر لتعزيز أطر النشر العالمية، وضمان استدامتها في المستقبل، مطالبة بالعمل المشترك، والتضامن في بناء منظومة نشر عالمية أكثر تنوعاً وشمولية.

رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين:

«نسعى إلى تيسير وصول الناشرين إلى أسواق جديدة تحفز نمو القطاع عالمياً، وتساعده على مواجهة التحديات الناجمة عن تداعيات الجائحة».

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