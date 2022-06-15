حي القوز الرقمي.. الإبداع يواكب العصر في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تواصل هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) تطوير مشروعاتها المبتكرة بالتعاون مع شركائها في القطاعين العام والخاص، بهدف دعم المجتمع الإبداعي في الإمارة، وضمن جديد تلك المشروعات تتعاون الهيئة مع «حي»، وهو أحدث تطبيق على منصات التواصل الاجتماعي في الإمارات، ويشكل شبكة تواصل اجتماعية محلية مجانية للأحياء المتجاورة في دبي، ويشجع السكان على التواصل، ومصادقة بعضهم بعضاً، وإنشاء مجموعات بناءً على قرب مواقعهم، ومصالحهم وتفضيلاتهم المشتركة، بالإضافة إلى إطلاق المبادرات والأنشطة الاجتماعية داخل مجتمعاتهم والمشاركة فيها.

وتهدف الهيئة من خلال هذا التعاون إلى إنشاء أحياء رقمية مترابطة في مدينة دبي، من خلال تقديم طريقة تفاعلية لبناء وجود رقمي للمبدعين داخل مجتمعاتهم، متيحةً لهم منصة لتعزيز وصولهم وانتشارهم، ومساعدة أعمالهم على النمو والازدهار.

وتسعى الشراكة بين «دبي للثقافة» و«حي» إلى ربط المواهب الإبداعية في أحياء ومناطق دبي المختلفة، وتوفير الفرصة أمامهم لاستعراض أعمالهم وتقديم خدماتهم الإبداعية، إذ ستنفذ وفق ثلاث مراحل، تتمثّل الأولى في إنشاء «حي القوز» الرقمي على التطبيق، والذي سيتيح للمبدعين مساحات مجانية لعرض نبذة عن أعمالهم والترويج لمنتجاتهم ومشاركة عروضهم في حي القوز والأحياء الأخرى المجاورة في المدينة. كما سيوفر في هذه المرحلة أيضاً مساحة مخصصة لـ«دبي للثقافة» لنشر جميع الإشعارات والتحديثات التي ترغب في مشاركتها مع أفراد المجتمع.

مناخ محفز

وقالت مدير عام «دبي للثقافة» هالة بدري: «تماشياً مع مساعينا الهادفة إلى جعل دبي عاصمة للاقتصاد الإبداعي في العالم، عبر خلق مناخ محفّز للمواهب والمبدعين في الإمارة، وانطلاقاً من مهمتنا في إرساء الأسس لبيئة ثقافية وإبداعية شاملة تستقطب وتجذب فرص التعاون البنّاء، فإننا دوماً منفتحون على الأفكار والرؤى الجديدة التي تواكب العصر وتطوراته في شتى ساحات المعرفة والإبداع من أجل تحقيق هذه المساعي».

وأضافت: «لقد أصبحت منصات التواصل الاجتماعي قوة جديدة فاعلة على مستوى المشاركة وتواصل المجتمعات ودعم الأعمال، وتزداد شعبية تلك المنصات حول العالم يوماً بعد يوم، ونحرص دوماً على استثمار أحدث وسائل العصر التي تعيننا على تحقيق مهمتنا الثقافية، بالتعاون مع الخبراء في هذا المجال. وشراكتنا مع تطبيق (حي) المبتكر تأتي ضمن هذا الإطار، وتعكس قناعتنا بأهمية التعاون مع القطاعين الحكومي والخاص من أجل دعم المجتمع الإبداعي، وتعزيز المشهد الثقافي في الإمارة. كما يندرج تعاوننا ضمن إطار حرص الطرفين على الإسهام الفاعل في دعم جهود الإمارة لتصبح دبي المدينة الأذكى والأسعد في العالم».

وأشارت بدري إلى أن «هذه الشراكة من شأنها أن تنعكس إيجاباً على الاقتصاد الإبداعي في دبي، إذ ستسهم في الارتقاء بإمكانية الوصول والمشاركة من خلال تعزيز وزيادة المشاركة داخل الأحياء الرقمية المحلية في المنطقة الواحدة، ومنها إلى المدينة الأوسع، فضلاً عن تشجيع الإيرادات والنمو عبر إتاحة المجال أمام رواد الأعمال لتسويق أعمالهم وخدماتهم والترويج لعروضهم بشكل مجاني في جميع أنحاء المدينة. إلى جانب أثرها الاجتماعي المهم في خلق مجتمع إبداعي متصل، إذ يخلق الانتماء إلى مجموعة بيئية أوسع نوعاً من التآزر والتبادل الإيجابي بين الجميع».

مراحل

ويتاح التطبيق حالياً باللغة الإنجليزية، ولكن في المستقبل سيتوافر بالعربية. ومن المقرر أن تشمل المرحلة الثانية من هذا التعاون إطلاق أحياء إضافية إلى أن تغطى المدينة بأكملها. أما المرحلة الثالثة، فستشهد إطلاق ميزة المجموعات لربط المبدعين داخل مجتمعاتهم السكنية، وكذلك في أنحاء دبي.bمن جهته، قال المؤسس المشارك في «حي» كريس دارنيل: إن «من خلال تعاوننا مع (دبي للثقافة)، نهدف إلى إنشاء أحياء أقوى وأكثر ارتباطاً يمكن للمقيمين والمبدعين الاعتماد عليها على حد سواء، بالإضافة إلى مساعدة الشركات المحلية على التواصل مع الأحياء التي يختارونها في جميع أنحاء المدينة».

دعم

تأتي خطوة التعاون بين «دبي للثقافة» و«حي» انطلاقاً من حرص الهيئة على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الناشئة في المجتمع الإبداعي بالإمارة، وتسهيل ممارسة أعمالها، وتوفير المناخ الملائم لنموها وازدهارها، انطلاقاً من أحد محاور خارطة طريق استراتيجيتها السداسية المتمثل في تطوير بيئة محفزة للاقتصاد الإبداعي، بما يسهم في تحقيق استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي في جعل الإمارة عاصمة عالمية للاقتصاد الإبداعي، وينسجم مع توجهاتها نحو بناء اقتصاد المعرفة.

هالة بدري:

«نحرص على استثمار أحدث وسائل العصر التي تعيننا على تحقيق مهمتنا الثقافية، بالتعاون مع خبراء هذا المجال».

كريس دارنيل:

«نهدف إلى إنشاء أحياء أقوى وأكثر ارتباطاً يمكن للمقيمين والمبدعين الاعتماد عليها على حد سواء».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news