الإماراتي علي عبيد يحصد جائزة زرياب 2022

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

منح المهرجان الدولي للعود، الذي تنظّمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل المغربية بدورته الـ23 الفنّان الموسيقي الإماراتي علي عبيد الحفيتي، جائزة زرياب للمهارات لعام 2022؛ نظراً لإبداعاته الموسيقية، واحتفاءً بمساهماته بالإرث الفنّي الإماراتي.

وتسلم الفنان الجائزة الرفيعة خلال فعاليات المهرجان الذي نظم في مدينة تطوان خلال الفترة بين 20 و22 مايو الماضي، إذ احتفى الحدث بمنجزات علي عبيد، الذي أسهم في تأسيس أول تخت إماراتي للموسيقى بالتعاون مع نخبة من أبرز العازفين العرب، والذي حقق منذ انطلاقته حضوراً واسعاً في دولة الإمارات والمنطقة لما يقدمه من فنون أصيلة، عكست التراث الموسيقي الشعبي للدولة، وأظهرت الطاقات الموسيقية التي يمتلكها الفنان علي عبيد والذي استحقّ عليها لقب سفير الفنّ الإماراتي محلياً وإقليمياً.

وأحيا علي عبيد حفل ختام المهرجان، معرّفاً الجمهور المغربي بأجمل اللوحات الموسيقية التي تعكس جمال الموسيقى الإماراتية والعربية، وتُظهر إمكانات الفنان الذي لعب دوراً فاعلاً في تأسيس فرقة الفجيرة للموسيقى العربية، أول فرقة فنية تمتاز بطابع وهوية إماراتية تراثية تنطلق من الإمارة، وتعكس إرثاً موسيقياً يدّل على مكانة إمارة الفجيرة وثقلها الثقافي والمعرفي، وتشكّل امتداداً للموسيقى الإماراتية الأصيلة والنواة الأساسية لإنشاء فرقة أوركسترا الفجيرة.

ويعد علي عبيد أحد أبرز الأصوات الموسيقية في دولة الإمارات والمنطقة، إذ تعلّم العزف على آلة العود في سنّ صغيرة (12 من عمره) وتدرّج في إبداعاته حتى أنهى تعليمه الأكاديمي من بيت العود العربي في أبوظبي، إذ تتلمذ على يد الفنان العراقي الدكتور نصير شمّه، ليكون أول خريج من بيت العود العربي بدرجة بكالوريوس فنون تخصص موسيقى، كما شارك في العديد من المهرجانات الموسيقية العربية والأجنبية، ونال مجموعة من الجوائز والتكريمات.

وتعدّ جائزة زرياب للمهارات من أرفع الجوائز في مجال الموسيقى على المستويين العربي والدولي، إذ منحت لأسماء لامعة في الساحة الفنيّة أبرزهم عبدالوهاب الدوكالي، والموسيقار اللبناني مارسيل خليفة، والمطرب المغربي نعمان لحلو، والعراقي نصير شمّة، وخوان كارمونا، والثلاثي جبران من فلسطين، وآخرون.

• سفير الفن الإماراتي أحيا حفل ختام المهرجان معرّفاً الجمهور المغربي بلوحات إماراتية وعربية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news