«بانتظار الوقت» في دبي.. 29 صورة توثق مشاعر استثنائية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

في إطار برنامجه الفني، كشف برج «آي سي دي بروكفيلد بليس» في دبي، أمس عن أعمال معرض الفنان العراقي المقيم في لندن، يمام نبيل، تحت عنوان «بانتظار الوقت: عوالم مشتركة»، والذي سيستمر حتى 30 يونيو الجاري.

يقدم المعرض تجربة فنية توفر للزوّار أجواء مُلهمة عبر سلسلة من صور البورتريه للفنان. وتضمن المشروع الإبداعي التقاط صور وإجراء حوارات مع أفراد من أنحاء مختلفة من العالم، ليقدم المعرض اليوم رؤية فنية تترجمها 29 قصّة وصورة.

واستعان الفنان العراقي بكاميرا تناظرية حديثة وأخرى كلاسيكية أثناء رحلته من لندن مروراً ببرلين وصولاً إلى دبي خلال عامي 2020 و2022، إذ سجّل لقاءاته مع أفراد من مختلف الأنحاء، من كتّاب مسرح وممثلين كوميديين وكوادر عاملة بالمستشفيات وصحافيين ومحامين، للوقوف على تجربتهم خلال حالة الإغلاق والجائحة العالمية.

وتوثّق الصور لحظات مفعمة بالمشاعر الإنسانية في الهواء الطلق وفي أماكن من اختيار أبطال هذه الصور، إذ تتجسّد فيها أجمل معاني التآلف، وتعكس في تفاصيلها تجارب شخصية ومفاهيم مشتركة، ما يسلط الضوء على أوجه الاختلاف الكبيرة والقواسم المشتركة بين أفراد المجتمع في عالمنا اليوم. وبينما يقدم نبيل في أعماله الفنية لمحة حول الواقع الذي عايشته البشرية خلال الفترة الماضية، فإنه يسلّط كذلك الضوء على العديد من القواسم المشتركة والمتقاربة من أجل الاستمتاع بواقع حاضر تسوّد فيه قيم الأمل والتفاؤل.

من جهته، قال الفنان يمام نبيل: «بدأت فكرة المعرض بدراسة التصورات والآراء على خلفية ملامح الواقع التي تفشت خلاله الجائحة، ومن ثمّ تحوّل إلى مجموعة من القصص المتشابكة أبطالها أشخاص عاديون يربطهم واقع مشترك، لم يكن في حسبانهم من الأساس». وأضاف «بينما كنا نمضي قدماً ونحاول التأقلم مع الجائحة وتداعياتها من المتحورات الأخرى، اغتنمت الفرصة لاختتام هذا المشروع الفني والتقطت صوراً فوتوغرافية وأجريت حوارات مثمرة مع أفراد مقيمين في دبي، كللت مشروعي الفني بعنوان (عوالم مشتركة). ويُعد هذا المعرض تتويجاً لنحو عامين من الجهود المبذولة في توثيق قصص هؤلاء الأشخاص وتجاربهم الفردية في ظل تلك الظروف الاستثنائية».

ويدعم البرنامج الفني لـ«آي سي دي بروكفيلد بليس» الابتكار في مجالات الموسيقى والرقص والمسرح والأفلام والفنون المرئية من خلال تحفيز الخيال والدفع بالإبداع لمستويات جديدة لإنشاء أعمال فنية وتجارب ثقافية فريدة من نوعها ليستمتع بها الجمهور مجاناً. ويوفر البرنامج الفني الشامل والمفتوح منصة يلتقي فيها الفنانون والمبدعون ومحبو الفن في مكان واحد ليشاهدوا أعمالاً إبداعية حقيقية تتحول فيها المساحات العامة إلى صور فنية تنبض بالحركة.

جسور التواصل

• قال الرئيس التنفيذي لشركة «آي سي دي بروكفيلد» روب ديفيرو: «تعيد صور وقصص الفنان يمام أذهاننا إلى فكرة مُلهمة، فجسور التواصل والحوار تقاربت بين البشرية عندما كانت بصدد الخطر وواجهت التحديات والظروف الاستثنائية التي مسّت سلامتها وهددت وجودها خلال الفترة الماضية. وألمس هذا الشعور الإنساني وأدرك تلك التجارب البشرية بصفة فردية في هذا المعرض، والذي يجسّد المعاني البشرية السائدة في جميع أنحاء العالم. وسعداء باستضافة هذا المعرض في برج آي سي دي بروكفيلد بليس، كي يحظى مجتمع دبي المتنوع بهذه التجربة الفنية الزاخرة التي بلا شك ستحظى باهتمام كبير».

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