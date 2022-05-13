منصة «دودة كتب» تستقطب عشاق القراءة

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

تشارك مكتبات الشارقة العامة في الدورة الـ13 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، بهدف تحفيز الأطفال على القراءة وحثهم على البحث عن الكتب الملهمة التي تناسب اهتماماتهم وميولهم، من خلال منصة ذات تصميم مختلف، حرصت على أن يجسد شكلها الوصف الذي يطلق على كل من يحب القراءة والبحث بصبر عن الكتب المميزة، والذي يوصف بأنه «دودة كتب».

وجذبت المنصة العديد من الأطفال بفعل تصميمها اللافت، الذي جاء على شكل دودة تزحف بينما يتكون جسدها من ثلاث دوائر تضم رفوف الكتب، في محاكاة لمسمى «دودة الكتب» الذي يوصف به الذين لا يدعون يومهم يمر دون كتاب جديد. ويركز تصميم المنصة على مفهوم جماليات القراءة وأهميتها للفرد من خلال إبراز رفوف الكتب وأغلفتها الملونة.

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