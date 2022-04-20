عبدالغفار حسين: لست قارئاً عابراً

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، مساء السبت المقبل، حفلاً لتوقيع كتاب الأديب عبدالغفار حسين «كتب وكتاب.. قراءات مختارة»، الصادر حديثاً عن المؤسسة.

يحتوي الكتاب على 150 عرضاً لكتب في مختلف الموضوعات، بينها 60 كتاباً لمؤلفين من الإمارات.

وقال عبدالغفار حسين في مقدمة كتابه: «أحاول ألا أكون قارئاً عابراً، يقرأ كتاباً ثم يركنه ليتناول آخر، بل حرصت على أن أدوّن ما يعنّ لي من ملاحظات، إذا وقفت على معلومات وآراء للمؤلف تستحق المناقشة، وكنت أنشر ملاحظاتي عن الكتاب المقروء كلما سنحت الفرصة في الجرائد اليومية في الإمارات، لاسيما في الحلقات الرمضانية التي أكتبها منذ أكثر من 20 عاماً في جريدة الخليج، وأعتقد أن كثيراً من القراء قد قرأ ما قلته وما استعرضته طوال هذه السنين».

ولا يكتفي المؤلف باستعراض الكتب أو مراجعتها فقط، بل يضع في مقدمة كل استعراض جديد اسم وصورة مؤلف الكتاب، وملامح من سيرته الذاتية، وكذلك صورة الغلاف، وفي بعض المراجعات يضع صورة لصفحة الإهداء التي يذيلها المؤلفون بتوقيعهم.

وتشير الصفحات الأخيرة من الكتاب إلى سيرة عبدالغفار حسين المهنية والشخصية، والمناصب التي تقلدها، وإسهاماته الكبيرة في الحياة العامة والثقافة بشكل خاص، إذ تولى رئاسة اتحاد الكتاب في الإمارات، وأسهم في تأسيس أول مكتبة عامة بدبي، ومجلة أخبار دبي، فضلاً عن مشاركته في تأسيس جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية، وتولى رئاسة مجلس أمنائها لـ16 عاماً، وغيرها من الإسهامات الكبيرة في التأليف والنشر، إذ بلغت مؤلفاته 12 كتاباً.

• يحتوي الكتاب على 150 عرضاً لإصدارات في موضوعات مختلفة، بينها 60 كتاباً لمؤلفين من الإمارات.

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