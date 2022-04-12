«ليالي رمضان» في الشارقة.. 15 يوماً من المفاجآت

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

تنطلق، اليوم، فعاليات «ليالي رمضان 2022» في مركز إكسبو الشارقة، والذي يعد زواره على مدى 15 يوماً بمفاجآت وأجواء تناسب الشهر الفضيل.

وأعلن المعرض أنه سيضم مجموعة واسعة من المنتجات التي سيقدمها أكثر من 200 عارض من كبار تجار التجزئة، ونحو 25 علامة عالمية، وسيتضمن تخفيضات تصل إلى 75%.

وتشتمل فعاليات الحدث الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، على العديد من العروض والبرامج الثقافية والفنية والتوعية الدينية والصحية والأنشطة الترفيهية الملائمة لكل أفراد العائلة. كما سيتضمن المعرض عدداً من القاعات المتميزة، ومن ضمنها ركن الإفطار الذي سيقدم تجارب المأكولات الشهية المحلية والعربية والعالمية، إلى جانب قرية التراث، والتي ستحفل بعرض منتجات تضم أنواعاً من الملابس الشعبية والأدوات والمشغولات اليدوية والبخور والمشروبات والأطباق الشعبية والرمضانية، فيما سيقدم ركن الأطفال عدداً كبيراً من الألعاب الترفيهية للأطفال، التي اختيرت بعناية مع مراعاة عوامل السلامة.

وتتميز نسخة المعرض هذا العام بمشاركة واسعة من أكبر المراكز ومحال البيع بالتجزئة في المعرض، والتي تضم نخبة من أشهر العلامات، ستقدم منتجاتها بأسعار تنافسية وخصومات كبيرة، تهدف إلى تلبية احتياجات التسوق والترفيه للزوار، حيث يمكن للجميع الاستفادة من التخفيضات على مجموعة متنوعة وكبيرة من السلع المعروضة في المركز.

وسيشهد معرض «ليالي رمضان» عرضاً لتشكيلة من المنتجات على مساحة تزيد على 15 ألف متر مربع، تضمن تلبية مستلزمات زوار المركز خلال شهر رمضان الفضيل وعيد الفطر السعيد.

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