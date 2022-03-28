تتويج الفائزين بسباق أبوظبي لقوارب التجديف التراثية

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

توج المدير العام لنادي تراث الإمارات حميد سعيد بولاحج الرميثي، بحضور المدير التنفيذي للخدمات المساندة، محمد جمعة المنصوري، أول من أمس، الفائزين في سباق أبوظبي لقوارب التجديف التراثية فئة 40 قدماً، الذي أقامه النادي ضمن مشاركته في مهرجان التراث البحري الذي نظمته دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي.

حيث توج القارب «البشائر» لمالكه اللجنة العمانية للرياضات البحرية بقيادة النوخذة والسكوني حميد سالم حميد البحري، الفائز بناموس الشوط الختامي للسباق (شوط الدانة - اللون الأبيض) الذي أقيم على كورنيش أبوظبي وشهد تنافساً كبيراً بين المتسابقين.

كما توج القوارب الفائزة بالمراكز الأولى في أشواط السباق الأربعة التي جرت منافساتها خلال الأيام الماضية، حيث توج القارب «الذهب2» الفائز بجائزة الشوط الأول الذي حمل اسم البدلة - وخصص له اللون أحمر، لمالكه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، والنوخذة أحمد إبراهيم راشد الغملاسي، والسكوني ربيع علي الياهي.

وتوج الفائز بالشوط الثاني (الراس - اللون أخضر) القارب «زلزال2» لمالكه فهد أحمد المرعي، وبقيادة النوخذة والسكوني فهد أحمد محمد المرعي الشحي، والقارب «الدفاع» لمالكه وزارة الدفاع، الذي فاز بجائزة الشوط الثالث (إقماشة – اللون الأبيض) بقيادة النوخذة والسكوني بدر عبدالحكيم محمد ثاني، والقارب الفائز بالشوط الرابع (الحصباه – اللون الأسود) «البشائر»، لمالكه اللجنة العمانية للرياضات البحرية بقيادة النوخذة والسكوني حميد سالم حميد البحري.

وفي بطولة الألعاب الشعبية التي نظمها نادي تراث الإمارات ضمن مشاركته في المهرجان، تم تتويج الفرق الفائزة في البطولة التي جرت نهائياتها مساء أول من أمس، وهي فريق جزيرة اللولو الفائز بنهائي لعبة المطارحة، وفريق جزيرة السمالية الفائز بنهائي لعبة الميت، كما توج فريق جزيرة مصنوعة الفائز بنهائي لعبة القبة ومسطاع.

• القارب «البشائر» فاز بناموس الشوط الختامي للسباق.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news