«الاتحاد الدولي للناشرين» تبدأ نشاطها لتطوير مهارات صنّاع الكتاب

المصدر: جنيف ■ الإمارات اليوم

أعلن الاتحاد الدولي للناشرين، انطلاق «أكاديمية الاتحاد الدولي للناشرين»، الرامية إلى توفير الدعم اللازم للناشرين واتحاداتهم، لضمان تكيّفهم مع التغيّرات العالمية، من خلال مجموعة من الموارد التعليميّة في آليات النشر المعاصر، ابتداءً بنشر الكتب الإلكترونية، وتعزيز التجارة الإلكترونية، ودمج الأعمال الميسرة والرقمية، وانتهاءً بالتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويأتي إطلاق الأكاديمية بفضل جهود الشيخة بدور القاسمي، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، التي تعمل ضمن توجهات الاتحاد للحد من التأثيرات السلبية لجائحة «كوفيد-19»، على صناعة النشر، وتمكين العاملين في الصناعة من مواجهة التحديات.

وتبدأ الأكاديمية نشاطها برعاية «هيئة الشارقة للكتاب»، وبالتعاون مع «مركز النشر»، التابع لكلية الدراسات المهنية في جامعة نيويورك بالولايات المتحدة، و«مركز أكسفورد العالمي للنشر»، و«المركز التدريبي للنشر» في المملكة المتحدة.

وتفتح الأكاديمية أبوابها أمام الراغبين في التسجيل من أعضاء الاتحاد، للاستفادة من مواردها التعليمية، على الرابط الآتي: https://ipaacademy.net، حيث توفر مراكز النشر المتعاونة عدداً من الدورات المتخصصة خلال شهر مارس الجاري، بالإضافة إلى سلسلة من الحوارات.

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