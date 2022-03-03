«حمدان الذكية» و«المخترعين الإماراتية» تدعمان نشر البحث العلمي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

وقعت جامعة حمدان بن محمد الذكية مذكرة تفاهم مع جمعية المخترعين الإماراتية، بحضور رئيس الجامعة، الدكتور منصور العور، ورئيس مجلس إدارة جمعية المخترعين الإماراتية، أحمد عبدالله محمد مجان؛ بهدف تطوير التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق المنفعة المتبادلة.

وتأتي مذكرة التفاهم في إطار رؤية جامعة حمدان بن محمد الذكية، الرامية إلى بناء المعرفة وتطبيقها من خلال الابتكارات، والانطلاقات المتجددة، والتحولات المستحدثة، والسعي نحو توفير فرص متفردة للتعلم مدى الحياة، وخبرات تعليمية فريدة من خلال التحفيز الفكري، وذلك باعتبارها أول مؤسسة أكاديمية متخصصة في توفير خدمات تعليمية في مجال إدارة الجودة الشاملة عبر التعليم الذكي في الوطن العربي والشرق الأوسط، اتساقاً مع الطفرة التقنية التي حدثت في شتى فروع المعرفة والبحث العلمي داخل دولة الإمارات.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى الإسهام في مد جسور التعاون والتواصل والتنسيق بين الجامعة والجمعية، بما يخدم المصلحة العامة من خلال دعم ونشر وتطوير آليات البحث العلمي لدى الطرفين، ودعم ورعاية سلسلة الندوات البحثية المجتمعية التي تنفذها الجامعة، وتوظيف الخبرات والإمكانات التقنية والمادية لكلا الطرفين بما يدعم جهود التطوير المستمرة، وتبادل المعارف والخبرات والتجارب المؤسسية على كل المستويات.

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