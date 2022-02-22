بدور القاسمي تفتح أبواب النشر العالمي أمام الناشرين التونسيين والمغاربة

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

التقت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، خلال زيارتها لكل من تونس والمغرب، بممثلي اتحاد الناشرين التونسيين واتحاد الناشرين المغاربة، في اجتماعين منفصلين، تم خلالهما مناقشة العديد من القضايا المرتبطة بتعزيز التفاعل مع مجتمع النشر الدولي، في إطار جهودها للنهوض بصناعة النشر على المستوى العالمي، وتمكين الناشرين العرب من الاستفادة بشكل أكبر من الفرص المتاحة في هذا القطاع.

واجتمعت الشيخة بدور القاسمي في مستهل زيارتها إلى العاصمة التونسية، بممثلي اتحاد الناشرين التونسيين، الذين رحّبوا بحرص الاتحاد الدولي للناشرين على إتاحة الفرصة أمامهم للتعرّف إلى مبادراته ومشروعاته، وبحث سبل التعاون معهم، وتسهيل وصولهم إلى الأسواق الأخرى، خصوصاً المناطق القريبة منهم، حيث يملك الناشر التونسي ميزة سهولة التواصل مع عدد كبير من الأسواق الإقليمية في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط وجنوب أوروبا.

وخلال زيارتها إلى تونس، التقت الشيخة بدور القاسمي، المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة (الألكسو)، الأستاذ الدكتور محمد ولد أعمر، في المقر الرئيس للمنظمة بالعاصمة التونسية، حيث تم استعراض عدد من القضايا المتعلّقة بصناعة الكتاب، وفي مقدمتها التحديات الناجمة عن جائحة «كورونا»، وسبل التعاون بين الاتحاد والمنظمة في مجالات حرية النشر، والملكية الفكرية، وتدريب الناشرين.

وخلال زيارتها إلى مدينة الدار البيضاء المغربية، التي يعد معرضها السنوي للكتاب الأكبر في المنطقة، وتعد المدينة موطناً لأبرز دور النشر المحلية، التقت الشيخة بدور القاسمي مجموعة من الناشرين المغاربة، الذين عبّروا عن سعادتهم بهذا الاهتمام من قبل الاتحاد الدولي للناشرين، بالتعرف إلى احتياجاتهم، والوقوف على التحديات التي يمرون بها، ومحاولة وضع الحلول لها، وفي الوقت نفسه الاستماع إلى آرائهم حول واقع ومستقبل سوق النشر في المغرب والمنطقة.

واستعرضت رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين أمام أعضاء اتحاد الناشرين التونسيين والمغاربة المبادرات والمشروعات التي أطلقها الاتحاد لدعم جهود تعافي قطاع النشر من تأثير جائحة «كورونا»، لمساعدة الناشرين الأعضاء على تطوير وابتكار آليات للحفاظ على استقرارهم وتطوير أعمالهم، والاستفادة من الفرص التي تحملها المرحلة المقبلة.

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