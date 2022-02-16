وفاة الكاتب والقاص المغربي إدريس الخوري

المصدر: الرباط ■ رويترز

توفي الكاتب والقاص المغربي إدريس الخوري، مساء أول من أمس، بمنزله في الرباط عن سن ناهزت 83 عاماً.

ونعاه اتحاد كتاب المغرب في بيان قال فيه: «بوفاة الكاتب إدريس الخوري، يكون المغرب الإنساني والإبداعي والإعلامي، قد فقد إنساناً نادراً واستثنائياً، وكاتباً كبيراً، ومبدعاً رفيعاً وملتزماً، وصديقاً وفياً للشعب المغربي، بمختلف شرائحه الثقافية الاجتماعية، وأحد من خدموا الثقافة والصحافة والإبداع الأدبي المغربي، بشكل قل نظيره، على مدى عقود من الكتابة والإبداع والحضور والنضال والسفر والمغامرات وحب الحياة والنقاش والجدل والتضحيات».

وُلد الخوري في عام 1939 بمدينة الدار البيضاء، وعمل صحافياً بجريدة «المحرر» التي تحولت لاحقاً إلى «الاتحاد الاشتراكي».

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