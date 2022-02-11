«غاري في» يستعرض الوصفة السرية للنجاح

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

استضاف مهرجان «طيران الإمارات للآداب»، الحدث الأدبي والفكري الأكبر من نوعه في المنطقة، في أمسية خاصة عُقدت مساء أمس، رائد الأعمال العالمي غاري فاينرتشوك، والمعروف باسم «غاري في»، في إطار حرص المهرجان على تقديم محتوى متنوع يغطي العديد من الموضوعات المفيدة والمهمة ضمن مختلف القطاعات، مع استقطاب رموز أسهموا بتقديم مؤلفات غنية بالأفكار المبدعة والتجارب الناجحة والتي تشكل مصدر إلهام لملايين القراء والمتابعين حول العالم.

وفي جلسة، تم تنظيمها ضمن محور «الابتكار وريادة الأعمال» الذي يحظى برعاية مؤسسة دبي للاستثمار، وشهدت إقبالاً كبيراً من جمهور المهرجان، استعرض «غاري في»، وهو أحد أبرز رواد الأعمال ذوي الفكر التقدمي، أثر الفهم العميق للذكاء العاطفي في إنجاح الأعمال، حيث أشار إلى أن أحد أسباب فشل الشركات هو عدم قدرتها على التخلص من الموظفين الذين يكتفون فقط بالوصول إلى الحد الأدنى مما هو مطلوب منهم، ويسهمون في تدمير الروح المعنوية للمكان، وقال: «للأسف في عالم اليوم، تعلو الأصوات السلبية، بينما تخفت الأفكار الإيجابية، ولا شك أننا جميعاً نتشارك مسؤولية كبيرة وهي التعاون في تعزيز صوت الإيجابية لتتغلب على السلبية».

وأوضح المتحدث أن الاستعانة بالمهارات «الناعمة» مثل الصبر، والتحلّي بالمسؤولية والتفاؤل، من شأنها تعزيز القدرات القيادية والإسهام في بناء مؤسسات ناجحة تملك مقومات الاستمرارية والنجاح، لافتاً إلى أن الشعور بالخوف والسلبية قد يؤدي أحياناً إلى نجاحات قصيرة المدى، في حين أنه من الأفضل تأسيس الأعمال على ركائز من التعاطف والمودة والمشاعر الإيجابية، وقال: «للأسف، بات لدى العديد من الناس في عالم اليوم شغف بتبادل الاتهامات، ولكن مجابهة النار بالنار هو سبب الإخفاق في تحقيق نجاحات حقيقية سواء في الحياة الاجتماعية أو في مكان العمل». ويوثق غاري حياته اليومية، بوصفه رئيساً تنفيذياً، من خلال قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة به، والتي يصل عدد متابعيه من خلالها إلى أكثر من 34 مليون شخص حول العالم. ويُصنّف البودكاست الخاص به، «The GaryVee Audio Experience»، من بين الأفضل على مستوى العالم.

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