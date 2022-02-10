«طيران الإمارات للآداب» يعلن الفائزين بمسابقة كتابة الرسائل الخطية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تم الاحتفال، أمس، بفن الكتابة في مهرجان طيران الإمارات للآداب، في حفل خاص، وأجواء مفعمة بالسعادة، لتكريم الفائزين بمسابقة مدرسة «رويال جرامر جيلفورد دبي» للأطفال لكتابة الرسائل الخطية.

وتتيح مسابقة مدرسة رويال جرامر جيلفورد دبي للأطفال لكتابة الرسائل الخطية، التي تشتمل على فئتين عمريتين، فرصة استثنائية للكتّاب الصغار لإظهار مواهبهم، وإبراز مهاراتهم في كتابة الرسائل، والاحتفاء بالقيم الجمالية للكتابة بخط اليد وبفن توصيل المعنى، إذ يتوجه الأطفال بكتابة رسائلهم إلى من يلهمهم من الكتّاب، مع الأخذ في الاعتبار موضوع دورة المهرجان لهذا العام، «ها هي تشرق الشمس».

وقالت مديرة مدرسة رويال جرامر جيلفورد دبي: «يعد غرس محبة القراءة والكتابة في النفوس أهم هدية يمكن أن نقدمها لليافعين. وإن أهم ما تقدمه هذه المسابقة هو تذكير الطلبة أن كتابة الرسائل ليست فناً مندثراً، ولكنها حرفة يجب الاعتزاز والإعجاب بها».

ويحتضن برنامج المهرجان طيفاً واسعاً من الفعاليات التي توفر المتعة الكبيرة والفائدة الجمة، وتتناول الموضوعات المعاصرة الحيوية والتراثية والتاريخية العريقة، وتشمل الجلسات والفعاليات والورش، والأعمال الروائية، والتاريخ، والشؤون المعاصرة، وفنون الطعام والطبخ، والصحة، وأدب الرحلات، والسير الذاتية، والأعمال، وغيرها كثير من المجالات.

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