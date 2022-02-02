«الأرشيف الوطني» يهدي متحف أم كلثوم نسخاً من كتاب «أم كلثوم في أبوظبي»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أهدى الأرشيف والمكتبة الوطنية نسخاً من كتاب «أم كلثوم في أبوظبي» إلى متحف أم كلثوم في القاهرة، حرصاً منه على إثراء مكتبة المتحف بهذا الكتاب القيم، وعلى وضعه في متناول الباحثين المهتمين بتاريخ كوكب الشرق.

ويوثق الكتاب صفحة مهمة في التاريخ الثقافي لدولة الإمارات، ويحفظ بالكلمة والصورة استقبال المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، السيدة أم كلثوم في قصر المنهل، حيث أكرم وفادتها وأحاطها بكريم تقديره، ويسرد الكتاب تفاصيل رحلتها إلى أبوظبي، وما قدمته فيها من إبداعاتها الغنائية.

وعن هذه المبادرة التي جاءت على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022، ومع حلول الذكرى الـ47 لرحيل كوكب الشرق في الثالث من فبراير، قال مدير إدارة التواصل المؤسسي والمجتمعي في الأرشيف والمكتبة الوطنية فرحان المرزوقي: «تأتي هذه المبادرة انطلاقاً من شعورنا بأن هذا الكتاب قد وضعناه في المكان الأنسب له، إذ يكمل المضمون الثري للمتحف الذي يحتوي على مقتنيات أم كلثوم، ويوثق سيرتها الحافلة، وفي الزمان المناسب بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب، ومع ذكرى رحيل أم كلثوم».

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