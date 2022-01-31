«جائزة تصوير القرية العالمية».. التعدد الثقافي في «خمسون عاما معا»

المصدر: ديانا أيوب – دبي

أعمال تعكس التعدد الثقافي قدمت ضمن جائزة التصوير التي نظمتها القرية العالمية بالتعاون مع جائزة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، وذلك تحت عنوان «خمسون عاما معا». وحقق المركز الأول في الجائزة التي استقطبت 2900 مشاركة، عماد الدين علاء، فيما حصل على المركز الثاني أخيل مينون، وحاز ذو الفقار أحمد على المركز الثالث.

وتحدث الأمين العام لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير، علي بن ثالث، لـ «الإمارات اليوم» عن التعاون مع القرية العالمية في هذه المسابقة، وقال: «شهدت المسابقة أكثر من 2900 مشاركة، والمعايير التي اتبعناها لتقديم الفائزين، تتمثل في أن تكون الصورة مأخوذة من داخل القرية العالمية، وان تعكس الأفكار التي تدلل على الثقافات المتنوعة».

ولفت بن ثالث الى ان التحكيم كان سلسا، وكان أغلبية المشاركين ملتزمين بالمحاور والشروط، وهذا ما جعل الصور مطابقة لمحور الجائزة. وأشار بن ثالث الى ان الصور قد عكست العائلات والتجمعات العائلية، والمباني الجديدة، فالقرية غنية بالتفاصيل والعناصر التي لا يمكن ان تعجز العدسة أمامها، ولكن الصعوبة عند المصور تكمن في اختيار الصورة الصح. وأكد على ان المصور الفائز أفضل ما يقدمه له الفوز هو الاعتراف بأنه يعرف كيف يختار الصورة الصحيحة للمشاركة. تتوسع التعاونات بين الجائزة والمؤسسات الأخرى، فكان هناك تعاون مع القرية وأيضا مع إكسبو دبي 2020، وأكد بن ثالث بأن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، راعي الجائزة، يؤمن بوجود خط متوازي للفن في هذه الإمارة، وبأن الجائزة شريكة في التطور والنجاحات وفي نقل ما ما يحدث في هذه الإمارة، وبأنه من الممكن ان تتوسع الجائزة الى احتضان مسابقات خارجية، فهي تساعد في انشاء أرشيف حكومي واتحادي في جميع الجهات التي تتعاون معها، فالمسابقة تقدم أفكار وابداعات والمسابقة تمنح الجهة الحق في استخدام الصور، كما ان الفائزين سيتاح لهم تقديم أعمالهم.

وأكد مدير اول علاقات الضيوف في القرية العالمية، مهند إسحاق، أن جائزة التصوير تم ابتكارها بهدف الاحتفالات باليوبيل الذهبي لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وتم الإعلان عن جائزة التصوير الفوتوغرافي تحت عنوان «خمسون عاما معا». ونوه بأن الجائزة تهدف لجذب المصورين والمبدعين من حول العالم ومن مختلف الجنسيات لابراز الهويات والتعدد الثقافي في الدولة. وشدد على ان الجوائز تبلغ قيمتها 102 ألف إماراتي، فيحصل الأول على 50 الف درهما، بينما المركزين الثاني والثالث يحصل كل منهما على 26 ألف درهما.

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