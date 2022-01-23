«أبوظبي للغة العربية» يشارك في «القاهرة الدولي للكتاب»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

يُشارك مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، في الدورة الـ53 من «معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022»، الذي يُقام خلال الفترة الممتدة ما بين 26 يناير والسابع من فبراير 2022، في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية.

ويسعى مركز أبوظبي للغة العربية من خلال مشاركته في المعرض إلى تسليط الضوء على مشروعاته المختلفة في مجال النشر والترجمة، التي يهدف من خلالها إلى ترسيخ مكانة اللغة العربية كلغة ثقافة وإبداع.

وأكد رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، الدكتور علي بن تميم، أن مشاركة المركز في «معرض القاهرة الدولي للكتاب» تأتي انطلاقاً من رؤيته للإسهام في تحقيق ريادة اللغة العربية.

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