وفد من «دائرة الفن» يزور «الفنون الإسلامية» بالشارقة

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

زار وفد من مؤسسة دائرة الفن في أبوظبي مهرجان الفنون الإسلامية، الذي تنظمه إدارة الشؤون الثقافية بدائرة الثقافة بالشارقة، في نسخته الـ24، تحت عنوان «تدرجات»، للاطلاع على أعماله الفنية المعروضة في متحف الشارقة للفنون، وضم الوفد نائب رئيس دائرة الفن لينا ميقاتي، ومجموعة من الموظفات، وكانت في استقبالهم مسؤولة المهرجان نورة بقيش.

وقام الوفد بجولة في المتحف لمشاهدة الأعمال التي بلغ عددها 30 عملاً، لفنانين من مختلف دول العالم، وأبدى الوفد إعجابه بالأعمال التي تعبر عن جمال الفنون الإسلامية والحرف العربية، وبنجاح المهرجان على الرغم من ظروف جائحة «كوفيد-19».

وقالت ميقاتي إن إنجاز هذه الأعمال من فنانين من الإمارات وخارجها، يوضح مدى تنوع وتأثير الفنون الإسلامية عالمياً، وتكيفها مع الاتجاهات الحديثة، لتشمل الثقافات الفنية المتنوعة.

واعتمدت الدورة الحالية من المهرجان على فنانين من الإمارات والعالم، للمشاركة فيها، بعدما تواءمت أعمالهم الفنية مع موضوع المهرجان (تدرجات).

يذكر أن المهرجان انطلق في 1998، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة.

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