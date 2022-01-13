مسابقات مهرجان الظفرة تنطلق في مدينة زايد

المصدر: الظفرة ■ الإمارات اليوم

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، انطلقت أمس مسابقات مهرجان الظفرة بدورتها الخامسة عشرة، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وتستمر لغاية 22 يناير 2021 في مدينة زايد بالظفرة.

ويفتح سوق الظفرة التراثي في مهرجان الظفرة أبوابه أمام زوار المهرجان يومياً من الساعة الرابعة مساءً حتى العاشرة مساءً، مقدماً لزواره العديد من الفعاليات الجاذبة لمختلف الفئات العمرية، بالإضافة إلى محاله المتنوعة التي تجمع التراث الإماراتي الخليجي وتراث عدد من الدول العربية والأجنبية.

ويضم سوق الظفرة التراثي نحو 200 محل يعرض العديد من المنتجات التراثية المحلية والخليجية، ويلبي احتياجات الزوار، الى جانب المطاعم الشعبية ومطاعم المأكولات السريعة والساحات والمجالس الشعبية التراثية، وكذلك ركن السيارات الكلاسيكية، والمطاعم المتنقلة ومسرح السوق الرئيسي، وركن ومسرح الجاليات العربية والأجنبية، وغيرها من الفعاليات الشيقة.

وبدأ أمس ملاك الإبل من الإمارات ودول الخليج بالتوافد إلى موقع المهرجان لإدخال المطايا المشاركة في أشواط المفاريد المحليات والمهجنات الأصايل بمزاينة الإبل إلى شبوك المبيت، استعداداً للإعلان عن نتائج الأشواط التي خصص لها 75 جائزة، بعد عرضها على لجان الفرز والتحكيم، ضمن ثمانية أشواط للشرايا والتلاد لأصحاب السمو الشيوخ وأبناء القبائل، وسط التزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في موقع المهرجان والتي وضعتها اللجنة المنظمة بالتنسيق مع الجهات المعنية من أجل سلامة المشاركين والعاملين.

فيما يبدأ صباح اليوم دخول الإبل المشاركة في أشواط المفاريد المجاهيم ضمن خمسة أشواط للشرايا والتلاد لأبناء القبائل، إذ سيتم تحكيمها وإعلان نتائجها يوم الجمعة مساءً.

يتميز مهرجان الظفرة في هذه الدورة بقالبه التراثي والتشويقي والترفيهي، حيث ينظم المهرجان مزاينة الإبل والتي خصص لها 82 شوطاً للمحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل والوضح، ضمن ست فئات عمرية (المفاريد، الحقايق، اللقايا، الإيذاع، الثنايا، الحول)، ومسابقة المحالب (ستة أشواط) للمحليات والمجاهيم، وتسع مسابقات تعكس الموروث الثقافي الإماراتي والخليجي تشمل (سباق الخيول العربية الأصيلة، وسباق السلوقي العربي التراثي، ومسابقة مزاينة الصقور، ومسابقة مزاينة السلوقي العربي، ومسابقة الرماية، ومسابقة مزاينة غنم النعيم، ومزاينة التمور وتغليفها، ومسابقة اللبن الحامض، ومسابقة اطرح القعود)، إلى جانب مكشات الظفرة، ومسابقات الحرف اليدوية والطبخ الشعبي والأزياء والسيارات الكلاسيكية والمطاعم المتنقلة، والعديد من المسابقات اليومية والجوائز القيمة لجمهور المهرجان في سوق الظفرة التراثي.

مسابقة المحالب

انطلقت مسابقة المحالب التي تقام في شارع المليون ضمن مهرجان الظفرة، حيث بدأت المسابقة بأربعة أشواط للمحليات (العرابي والخواوير) شرايا وتلاد، خصص لها 40 جائزة قيمة، إذ يحصل الفائز بالمركز الأول في كل شوط على مبلغ 90 ألف درهم، والمركز الثاني 40 ألف درهم، والثالث 30 ألف درهم، فيما يحصل بقية الفائزين على جوائز قيمة حتى المركز العاشر.

ويتم احتساب معدل إنتاج الحليب خلال مدة إقامة الإبل المشاركة في المسابقة، حيث يقوم كل مشارك بحلب ناقته في وعاء الحليب (الطاسة)، خلال الفترتين الصباحية والمسائية التي حددتها اللجنة المنظمة للمهرجان، ويتم وزن الحلبة بشكل مباشر أمام اللجنة ومالك الإبل، وتسجيلها في السجلات اليومية لكل ناقة. كما تنطلق يوم 16 يناير الجاري الفئة الثانية من مسابقة المحالب لشوطي المجاهيم شرايا والمجاهيم مفتوح)، والتي خصص لها 20 جائزة قيمة، حيث تستمر المسابقة حتى 21 يناير الجاري.

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