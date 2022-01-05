مهرجان الظفرة يبدأ ترصيص الإبل المشاركة في المزاينة

المصدر: الظفرة ■ الإمارات اليوم

يبدأ مهرجان الظفرة بدورته الـ15، يوم الجمعة المقبل، تركيب الشريحة الإلكترونية (الترصيص) للإبل المشاركة في المزاينة، ويستمر الترصيص لغاية 10 يناير الجاري في موقع المهرجان بمدينة زايد في منطقة الظفرة.

ويبدأ ترصيص الإبل المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل والوضح، بشكل يومي من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الـ11 صباحاً، استعداداً لانطلاق مهرجان الظفرة، الذي يُقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، في الفترة من 12 لغاية 22 يناير الجاري.

ويُعد الترصيص (تركيب الشريحة الإلكترونية) جزءاً من شروط المشاركة في مزاينة الإبل، إذ لا يحق للمطايا التي لا تحمل شريحة المشاركة في المزاينة، وذلك لضمان تقديم الخدمات المميزة وتسهيل عملية التسجيل.

وستشهد مزاينة الإبل الرئيسة في مهرجان الظفرة تنظيم 81 شوطاً للإبل المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل والوضح، ضمن ست فئات عمرية «مفاريد، حقايق، لقايا، إيذاع، ثنايا، حول»، وقد خصص لها 755 جائزة قيمة.

وانطلق مهرجان الظفرة هذا الموسم بحلّة جديدة، حيث تنضوي تحت مظلته مزاينات الإبل كافة في إمارة أبوظبي، ضمن موسم مزاينات الإبل، والتي تتوزّع ضمن أربعة مواقع «سويحان، رزين، مدينة زايد، مهرجان الظفرة»، بالإضافة إلى مسابقة المحالب والعديد من المسابقات التراثية الهادفة، والتي تشمل: «سباق الصيد بالصقور، سباق الخيول العربية الأصيلة، سباق السلوقي العربي التراثي، مسابقة مزاينة الصقور، مسابقة مزاينة السلوقي العربي، مسابقة الرماية، مسابقة مزاينة غنم النعيم، مزاينة التمور وتغليفها، مسابقة اللبن الحامض» والعديد من المسابقات المتنوّعة في سوق الظفرة التراثي.

• تركيب الشريحة الإلكترونية من شروط المشاركة في مزاينة الإبل.

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