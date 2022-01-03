«بطولة المغيرة» تنطلق الجمعة في شاطئ المرفأ

المصدر: الظفرة ■ الإمارات اليوم

تنطلق يوم الجمعة المقبل، «بطولة المغيرة» (المحطة الثانية) ضمن «بطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد للرجال والنساء» بدورتها الثانية، والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وتستمر من 7 ولغاية 16 يناير الجاري.

وخصصت بطولة المغيرة 20 جائزة قيمة للفائزين بالمراكز الأولى بقيمة تبلغ 680 ألف درهم، موزعة على 10 جوائز لفئة الرجال و10 جوائز لفئة النساء.

ويتم التسجيل بالبطولة عبر الموقع الإلكتروني (kingfish.aldhafrafestival.com)، والحصول على ملصق رقم المشاركة من موقع البطولة بمدينة المرفأ يومياً من الساعة 9 صباحاً ولغاية 6 مساءً، كما سيتم استلام مشاركات صيد الكنعد اعتباراً من اليوم الأول للبطولة ولغاية 16 يناير الجاري في الموقع ذاته وبالتوقيت نفسه.

ويشترط على المشاركين استخدام طريقة الصيد اللفاح (التشخيط) بالصنارة والونش، ولا يسمح الصيد بطريقة الألياخ بجميع أنواعها (الهيالي، بريسم، نايلون، المسدس البحري، المنشلة أو البويه وجميع الوسائل الأخرى).

كما يشترط التقيد بشروط الأمن والسلامة حسب النظم واللوائح المتبعة في الدولة وجهاز حماية المنشآت وهيئة البيئة - أبوظبي، وتصوير فيديو يظهر مراحل صيد السمكة وصولاً إلى لحظة وزنها، فيما سيكون أقل وزن للمشاركة هو 25 كجم لفئة الرجال و15 كجم لفئة النساء، مضيفاً أن المسابقة مفتوحة أمام المواطنين والمقيمين وزوار دولة الإمارات العربية المتحدة.

يشار إلى أن آلية تصوير الفيديو الخاص لحظة الصيد يجب أن يكون على النحو التالي: تصوير واضح وغير مقطع ومن داخل القارب فقط، يكون من بداية صيد السمكة مروراً بانتهاء عملية الصيد ووزن السمكة مع إبراز محيط القارب بدون استعمال وسيلة التقريب Zoom وفي حال انقطاع التصوير أو عدم تثبيت التصوير على السمكة سوف تلغى المشاركة، ويتم رفع الفيديو على إنستغرام وذكر اسم المتسابق والتاريخ والوقت وكتابة وسم #تراثنا، ويتم إرسال الفيديو عن طريق «واتس أب»، أو تسليمه إلى مكتب اللجنة في موقع المهرجان عن طريق ذاكرة خارجية USB أو بأي طريقة مناسبة.

ويجب خلال عملية التصوير مراعاة تصوير ملصق رقم المشارك، ذكر اسم المتسابق الكامل والتاريخ والوقت، تصوير 360 قبل تحميل السمكة للقارب، تصوير الميزان في حالة الصفر كجم مع إبراز السمكة في محيط الفيديو قبل الوزن، فيما يلغى أي فيديو غير مكتمل للشروط السابق ذكرها.

وشهدت «بطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد للرجال والنساء» بدورتها الثانية توسعاً كبيراً من حيث المسابقات والجوائز لتتضمن بطولات (دلما، المغيرة، الظفرة الكبرى)، وقد خصصت 60 جائزة لمختلف البطولات بقيمة تتجاوز مليوني درهم موزعة على فئتي الرجال والنساء، حيث تم تخصيص 10 جوائز لفئة الرجال، و10 جوائز لفئة النساء في كل بطولة، فيما تبلغ قيمة جوائز بطولة دلما 460 ألف درهم، وتبلغ قيمة جوائز بطولة المغيرة 680 ألف درهم، أما بطولة الظفرة الكبرى فتبلغ قيمة الجوائز فيها 920 ألف درهم.

وتهدف البطولة إلى التعريف بسواحل وجزر منطقة الظفرة، وخلق فرصة أمام الهواة لممارسة رياضة صيد السمك التقليدي، وتنشيط ونشر هواية صيد الأسماك وإحياء روح التنافس بين هواة صيد الأسماك، والحفاظ على السلامة البحرية وتنظيم صيد الكنعد، إلى جانب الحفاظ على المسابقات التقليدية التراثية التي تعبر عن تراث الإمارات.

• جوائز«بطولة المغيرة» تبلغ 20 جائزة بقيمة 680 ألف درهم.

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