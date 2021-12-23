حروف عربية متوّجة بالذهب في ساحة الخط بالشارقة

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

افتتح رئيس دائرة الثقافة في الشارقة عبدالله العويس، ومدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة مدير المهرجان محمد إبراهيم القصير، أربعة معارض تنوّعت ما بين الشخصية الموازية والأعمال الخطيّة وأخرى مشغولة بالذهب، في ساحة الخط في قلب الشارقة، ضمن فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من مهرجان الفنون الإسلامية، بحضور فنانين وخطاطين وإعلاميين من مختلف دول العالم.

في البداية، تم افتتاح المعرض الشخصي الموازي «تجليات» للفنان السوري جلال المحارب، ومعرض «الرسم بالذهب» في بيوت الخطاطين.

وتجوّل العويس والقصير والحضور في معرض الفنان السوري، حيث اطلعوا على أعمال فنية متنوعة قدّمها برؤية جمالية لافتة، واستمعوا إلى شروح حول المعاني التي تحملها الأعمال فضلاً عن كيفية الاشتغال عليها، موضحاً أن المعرض يمزج ما بين الكلاسيكي واللوني الحروفي.

«تجليات» معرض خطّي ذو طابع لوني حروفي تشكيلي وكلاسيكي يحكي قصّة جمال الحرف العربي، وقدرته على التجلّي بأبهى صورة وشكل، وقدرته على خلق جوّ من التناغم الروحي والبصري بواقع إبداعي.

ويحكي المعرض الحروفي قصّة مراد النفس البشرية، ورغبتها في الوصول لأبهى صور الجمال والإبداع عن طريق تعلّقها الفلسفي بخالقها، حيث إن الخطّ العربي كان ومازال يخلق مساحات واسعة، وآفاقاً لا متناهية من التميّز.

جلال إبراهيم المحارب (1973) من الأسماء السورية المعاصرة في مجال الخط العربي بأنواعه كافة، فنان متألق يتميز بالتمكن القاعدي بالخطوط العربية، يتمكن من ضبط القواعد ونسبها في الثلث والديواني والنسخ والرقعة وبقية الخطوط.

أما «الرسم بالذهب» فهو معرض يعكس استخدام فن التذهيب في تزيين اللوحات الخطية، فضلاً عن تزيين صفحات القرآن الكريم، ومع تطور فن الخط، تجددت الرؤية الفنية لفن التذهيب بأشكال متعددة، بحيث أصبح لكل بلد فنه الخاص.

ونرى على نحو جمالي في هذا المعرض أعمالاً تم اشتغالها برؤية فنية عالية من سبع فنانات من إيران، هن: أريزو شالي، وفاطمة دوستي، ومنيرة كلهر، وبروانة لطيفي، وبوران أزركمان، وستارة قنبري، وزهرا دوستي.

ومن بيوت الخطاطين إلى مركز الشارقة لفن الخط العربي والزخرفة، تجوّل العويس والقصير والحضور بين الأعمال الفنية الخطية والحروفية وفن التذهيب، حيث تجلّت إبداعات الفنانين من خلال لمسات جمالية.

واحتضن مركز الشارقة لفن الخط العربي والزخرفة معرضاً بعنوان «زوايا الإبداع»، ومعرضاً آخر بعنوان «زهور على حروف».

ويأتي معرض «زوايا الإبداع» ضمن نشاطات الدورة الـ24 من مهرجان الفنون الإسلامية، ويشارك فيه الخطاطون محمد النوري ومصعب الدّوري من العراق، ومحمج فاروق الحدّاد من سورية، بأعمال مفعمة بالإبداع وتنبض بالحياة.

وعلى جدران المركز وفي زاوية مُفعمة بالشّمسِ المُشرقة وبين مخابئ الطرقات التاريخية للشارقة تنبض الجدران بما تحمله من عناصر الجَمال العربي الأصيل.

• «الشارقة لفن الخط العربي» احتضن معرض «زوايا الإبداع»، وآخر بعنوان «زهور على حروف».

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