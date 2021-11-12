«الشارقة للنشر» تجذب الناشرين والمهتمين بالصناعات الإبداعية

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

تلقت المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر العديد من الطلبات، للاستفادة من الخدمات والحلول والتسهيلات التي تقدمها لرواد الأعمال والشركات الناشئة القائمة على المعرفة، وذلك خلال مشاركتها في الدورة الـ40 من معرض الشارقة الدولي للكتاب.

وعلى مدى أيام المعرض، جذب جناح المنطقة الحرة الناشرين والمهتمين بالصناعات الإبداعية من مختلف الدول حول العالم، حيث تعرفوا إلى الباقات الجديدة التي تطرحها ضمن التسهيلات المقدمة لتأسيس النشاط التجاري، وذلك للراغبين في الانطلاق بأعمالهم أو التوسّع فيها.

وتتيح المنطقة الحرة ثلاث باقات، توفر الأولى رخصة لمدّة عام وتجمع بين نشاطين تجاريين تحت ترخيص واحد، مع رخصة معتمدة ومصدّقة وعقد تأسيس، والثانية توفر رخصة مزاولة عمل لمدة عام تجمع بين نشاطين تجاريين، إضافة إلى خيار استخراج تأشيرة عمل لشخص واحد، أما الثالثة فتوفّر الحلول للمستثمر لمدة عام مع تأشيرة صالحة لمدة ثلاث سنوات، مع إمكانية الدمج بين نشاطين تجاريين تحت ترخيص واحد، والتسجيل في نظام echannel الخاص بنظام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وبطاقة المنشأة.

واجتمع فريق عمل المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، في جناح المنطقة بالمعرض، بعدد من الناشرين والعاملين في قطاع النشر، وبحث معهم الخطوات اللازمة لتأسيس أعمالهم في المنطقة الحرة، وكيفية الاستفادة من الفرص والتسهيلات التي أسهمت في ترسيخ مكانتها بيئةً متكاملةً حاضنة للصناعات القائمة على المعرفة.

وأكد مدير المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر سالم عمر سالم، أن مشاركة المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر في المعرض، تأتي في إطار سعيها لبناء جسور التواصل والتعاون مع المعنيين بصناعة النشر، والتعريف بدورها بيئةً داعمةً للأعمال والمبدعين، مشيراً إلى أن المنطقة الحرة تحتضن حالياً أكثر من 1500 شركة ناشئة مرخصة، وتسعى لاستقطاب المزيد من الشركات بفضل الخدمات والتسهيلات المقدمة للناشرين ورواد الأعمال والشركات الناشئة، التي ستظل متاحة لهم حتى نهاية معرض الشارقة الدولي للكتاب.

يشار إلى أن «مدينة الشارقة للنشر» تأسست عام 2017، كأول منطقة حرة للنشر والطباعة في العالم، توفر للعاملين في صناعة الكتاب فرصة ثمينة للاستفادة من الفوائد والمزايا المترتبة عن الاستثمار في بيئتها الفريدة، بالإضافة إلى عدد من المزايا الأخرى التي تشمل الموقع الاستراتيجي المتميز.

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