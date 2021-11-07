محمد بن راشد: سلطان القاسمي رجل الثقافة عربياً وعالمياً

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتصدر معرض الشارقة للكتاب معارض الكتب وإعلانه الأكبر عالمياً.

وقال سموه، في تغريدة على «تويتر» أمس: «الشارقة للكتاب أصبح أكبر معرض كتاب بالعالم في بيع وشراء حقوق النشر في 2021. 15 مليون كتاب من 83 دولة تحت سقف واحد».

وأضاف سموه: «أبارك لأخي الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي هذا الإنجاز. رجل الثقافة عربياً وعالمياً».

من جانب آخر، وجّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتخصيص مبلغ 4.5 ملايين درهم لاقتناء أحدث الإصدارات والكتب من دور النشر المشاركة في الدورة الـ40 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب.

وتهدف منحة صاحب السمو حاكم الشارقة إلى تزويد مكتبات الشارقة العامة والحكومية بمختلف الإصدارات الحديثة في كل المجالات، العلمية والأدبية والثقافية العربية والأجنبية، وتحديث المحتوى المعرفي للمكتبات التي تشكل مرجعاً رئيساً للباحثين والقراء في إمارة الشارقة.

كما تسهم المنحة في دعم صناع النشر من مختلف الدور العربية والأجنبية المشاركة في المعرض لهذا العام.

نائب رئيس الدولة:

«(الشارقة للكتاب) أصبح أكبر معرض كتاب بالعالم في بيع وشراء حقوق النشر في 2021. أبارك لأخي الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي هذا الإنجاز».

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