حمدان بن محمد لإحياء التراث يطلق كتاب "السنع" بمعرض الشارقة للكتاب

المصدر: الشارقة - وام

أطلق مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث أمس كتاب السنع باللغة الإنجليزية لمؤلفه عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي للمركز.

شهد حفل الإطلاق الذي أقيم في جناح المركز بمعرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته الـ 40، حضوراً واسعاً من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والإقليمية وعدد من مسؤولي الإدارات في المركز.

تكمن قيمة كتاب "السنع" في كونه مدخلاً مهماً للتعرف إلى خصوصية وآداب الثقافة الإماراتية وقواعد الحياة الاجتماعية، من منطلق نشر الوعي بأهمية صون وحماية التراث الثقافي غير المادي في دولة الإمارات، انسجاماً مع رسالة المركز، إيماناً منه بقيمته ودوره في إحداث منعطف قوي ومتخصص في مجال الدراسات والتوثيق التراثي والنشر.

وتعليقاً على أهمية الكتاب باللغة الإنجليزية قال سعادة عبد الله حمدان بن دلموك إن رسالة إحياء التراث وصونه والحفاظ على قيمته واستمراريته مسؤولية وطنية ومجتمعية و يكمن دورنا في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في إبراز هذا التراث والإرث الثقافي الكبير عبر مواد توثيقية تتضمن قيم وأخلاق ومفاهيم تميزنا كإماراتيين عن غيرنا في طرق معينة بالتعامل.

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