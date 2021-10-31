بدور القاسمي تلتقي ممثلي دور النشر في إسبانيا

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

التقت الشيخة بدور القاسمي، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، في العاصمة الإسبانية مدريد، ممثلي دور النشر وأعضاء مجلس إدارة الرابطة الإسبانية لنقابات الناشرين، ووجهت دعوة إلى الحكومات والمنظمات الدولية لتوفير بيئة حاضنة للناشرين، تضمن ازدهار قطاع النشر، وتعزز جهود الاتحاد الدولي للناشرين في توحيد جهود قطاع النشر على المستوى العالمي.

واستعرضت رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين الجهود المبذولة لتقديم رؤية منظومة النشر، من خلال المشروعات الجديدة، التي تم تنفيذها بعد إصدار تقرير أعده الاتحاد بعنوان «من الاستجابة إلى التعافي: تأثير جائحة (كوفيد-19) على صناعة النشر العالميّة».

وأوضحت الشيخة بدور القاسمي أن «الخطة العالمية لتعزيز استدامة صناعة النشر ومرونتها (InSPIRe)، التي أطلقها الاتحاد، أخيراً، ضمن خطة عمله الجديدة، ستساعد على تعزيز نمو قطاع النشر، وتفتح فرص التعاون بين الناشرين والعاملين في قطاع النشر من المتخصصين في الطباعة والتوزيع، والمكتبات، والكتّاب والرسامين»، مؤكدة على أهمية ضمان استدامة صناعة النشر في المستقبل.

ويضم الاتحاد الدولي للناشرين في عضويته 86 منظمة من 71 دولة تعمل في أسواق تخدم أكثر من 5.6 مليار نسمة، واحتفاءً بمرور 125 عاماً على انطلاقته، يواصل الاتحاد التزامه بالقيم التي تأسس عليها، التي تشمل تقديم الدعم المتواصل للأعضاء، وتعزيز السياسات المتعلّقة بالنشر التعليمي وتسهيل الوصول إليه. ومن المشروعات الجديدة التي انطلقت في هذا الإطار، «أكاديمية الاتحاد الدولي للناشرين»، التي تقدم سلسلة دورات تدريبية

بلغات عدة، لتزويد الناشرين بالأدوات اللازمة لتعزيز مهاراتهم في القطاع الرقمي. يشار إلى أن زيارة رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين للعاصمة الإسبانية، تأتي بعد سلسلة من الزيارات التي أجرتها في وقت سابق من العام الجاري، والتقت خلالها أعضاء اتحادات الناشرين في كل من: السعودية، روسيا، تركيا، مصر، كينيا، ساحل العاج، غانا، وجورجيا.

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