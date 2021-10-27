«الناشرين الإماراتيين» تعقد 24 اجتماعاً مع مؤسسات نشر عالمية

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

نقلت جمعية الناشرين الإماراتيين أحدث الإصدارات الإماراتية إلى معرض الكتاب الأكثر شهرة في أوروبا والعالم، خلال مشاركتها في النسخة الـ73 من «فرانكفورت الدولي للكتاب 2021»، الذي أقيم بين 20 و24 أكتوبر الجاري، تحت شعار «إعادة اللقاء».

وجاءت مشاركة الجمعية من خلال جناح جماعي ضم أربعة دور نشر إماراتية، هي مجموعة كلمات، ودار الهدهد للنشر، والفلك للنشر والترجمة، ودار ثقافة للنشر والتوزيع، التي عرضت نتاجها الأدبي والعلمي للجمهور، وقدمت صورة عن تطور حركة النشر في الإمارات، عبر إصدارات تضمنت، إلى جانب أحدث النتاجات الأدبية للمؤلفين الإماراتيين، أعمالاً قصصية وكتباً مصورة للأطفال واليافعين.

وخلال أيام المعرض عقدت «الناشرين الإماراتيين» 24 اجتماعاً مع مؤسسات وشركات ودور نشر عالمية، وإدارات معارض الكتاب من عدة دول، شملت معرض الكتاب في بولونيا، ومعرض كتاب غوادالاخارا، ومعرض كتاب شنغهاي للأطفال، ومعرض الكتاب في إسطنبول، ومجموعة نيلسن.

كما عقدت الجمعية لقاءات بالناشرين وممثلي دور النشر من كل من تركيا، والمملكة المتحدة، وويلز، والمكسيك، وإيطاليا، وإسبانيا، وليتوانيا، ولاتفيا، وإستونيا، وبلجيكا، وفرنسا، واليابان، وتايوان، والهند، والولايات المتحدة، وكندا، والصين.

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