أجهزة مواقف السيارات في دبي تتحوّل إلى أعمال فنية

أعلنت «براند دبي» الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالشراكة مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي، عن إطلاق النسخة الثانية من مبادرة تحويل أجهزة مواقف السيارات في مناطق متفرقة في دبي إلى أعمال فنية تعكس العناصر الحضارية التي تميزت بها دبي قديماً والحداثة التي تمثلها كمدينة عالمية الطابع.

ويأتي هذا المشروع في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لجعل دبي أفضل مدينة للحياة في العالم، وتحويل المدينة لمتحف مفتوح تنتشر بين ارجائه ملامح الابداع،

وستغطي النسخة الثانية من المبادرة أجهزة المواقف في مناطق حيوية واستراتيجية في دبي هي: الراس، برج خليفة، ومعبر الخليج التجاري، سوق الذهب، منطقة الوصل، وشارع الثاني من ديسمبر، ومرسى دبي، والشندغة، والبطين، وشارع الرقة، ورقة البطين، حيث تحاكي أعمال خمسة فنانين إماراتيين روح المدينة ورؤيتها في تبني الإبداع ونشر كل ما هو جميل ليسعد أفراد المجتمع الذين باتوا يتوقعون المزيد من الإنجازات والنجاحات في أسرع مدن العالم نمواً وأكثرها مواكبة للعصر بينما لا تغفل راحة الإنسان وسعادته لتستحق أن تكون أفضل مدينة للحياة في العالم.

وقالت مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات بدبي روضة المحرزي: «يسرنا إطلاق النسخة الثانية من مشروع تحويل أجهزة مواقف السيارات إلى أعمال إبداعية، وأن تتضافر جهود الهيئة وبراند دبي لإضفاء بعد ثقافي وفني على مشاريع هيئة الطرق والمواصلات في عدد من المناطق الحيوية التي ستنفذ فيها هذه الأعمال، ما يؤكد التزامنا في الهيئة بتفعيل الشراكات لدعم المبادرات والمشاريع النوعية التي تسهم في رفع مستوى جودة الحياة وإسعاد أفراد المجتمع والزوار من شتى انحاء العالم».

وأضافت المحرزي: «لا شك في أن تحويل أجهزة المواقف من مجرد أجهزة خدمية إلى أعمال فنية يضيف إليها عنصر جاذبية وبعتبر قيمة مضافة إلى الخدمات التي قدمها للجمهور، ويمنح مرتادي المناطق المنفذة فيها الأعمال تغذية بصرية وفرصة للاستمتاع بأشكالها المختلفة وألوانها المبهجة».

وأعربت مدير المشاريع الإبداعية في براند دبي شيماء السويدي، عن تقديرها للشراكة المثمرة مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي والتي اثمرت عن تنفيذ العديد من المشروعات المشتركة، مشيرة إلى أن براند دبي وضمن أهدافها الاستراتيجية حريصة على تطبيق قيم الإبداع كأحد العناصر الأساسية للمشروعات الموجودة على أجندتها السنوية.

وقالت السويدي: «يسرنا التعاون من جديد مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي وإطلاق النسخة الثانية من المشروع بمشاركة خمسة من الفنانين الإماراتيين، لنضيف إلى النسخة الأولى عددا من المناطق الحيوية الجديدة التي ترتبط بصورة كبيرة بحياة الناس».

وأوضحت مدير المشروع في براند دبي، فاطمة الملا، أن تصميمات الأعمال الفنية التي ستنفذ على أجهزة المواقف المئة قدمها خمسة فنانين إماراتيين هم: محمد الجنيبي، مريم العبيدلي، وعلياء الحمادي، وسعيد العمادي، وعلياء فوزان، لافتة إلى أن اختيار الفنانين والتصميمات جاء بما يتوافق مع المعايير العامة التي تعمل من خلالها براند دبي لترسيخ مكانة دبي كمركز رئيسي للإبداع في المنطقة.

وركّز الفنانون الخمسة في تصميماتهم على إبراز التناعم بين الماضي بقيمه وتاريخه، وحداثة الحاضر الذي تميزت به دبي كمدينة عربية الانتماء عالمية الطابع، كما عبروا عن طبيعة دبي الحاضنة لكل الثقافات في إطار من التعايش والتناغم، وقدرة المدينة على اجتذاب المزيد من العقول من جميع أنحاء العالم ليعيشوا ويعملوا فيها، والاستمتاع بما فيها من فرص وعناصر متكاملة للعيش في صحة وأمان ورفاهية.

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