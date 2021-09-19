240 إصداراً لأكاديمية الشعر في معرض العين

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

تشارك أكاديمية الشعر في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي بمعرض العين للكتاب 2021، الذي ينطلق بعد غد ويستمر حتى 30 من الشهر الجاري في مكتبة زايد المركزية بمدينة العين.

وكشفت أكاديمية الشعر عن مشاركتها بجناح خاص في المعرض، تقدم من خلاله أكثر من 240 إصداراً متنوعاً، من بينها إصدارات حديثة طرحت العام الجاري.

ومن تلك الإصدارات كتب نقدية وبحثية ومجموعات شعرية منها: «معجم الغاف في دولة الإمارات» (طبعة ثانية) لمؤلفه سلطان العميمي، و«الموسوعة العلمية للشعر النبطي» الأجزاء من 8 إلى 14، لمؤلفها الدكتور غسان الحسن، و«لا على التعيين» مجموعة شعرية لمحمد العمادي، و«حكي المعاول» لمحمد محمد عيسى، و«قابضة على الضوء» لهبة الفقي، و«يا تاركاً للريح قلبي» لمرام النسر، و«حروف مهاجرة» لحنين العجارمة.

إضافة إلى إصدارات متنوعة للمؤلف علي أحمد الكندي منها: «الأسماء التاريخية للأماكن في إمارة أبوظبي»، و«الأماكن في منطقة الظفرة»، و«ديوان علي أحمد الكندي المرر»، وعشرات العناوين والإصدارات الأدبية والتراثية، التي أصدرتها الأكاديمية في السنوات القليلة الماضية، إذ تحرص على أن تكون متوافرة أمام أعين القرّاء والمهتمين في المعرض.

من جانبه، قال المشرف العام على مشاركة أكاديمية الشعر في المعرض، عبدالله المصعبي، إن «معرض العين للكتاب محطة ثقافية مهمة تنضم لمحطات ثقافية كثيرة في دولة الإمارات، وتسهم في تنشيط الحراك الأدبي في الدولة، وتشجع على القراءة والاقتراب أكثر من الكتاب كدليل إلى المعرفة والتقدم وبناء الذات».

وأضاف المصعبي: «نحن في أكاديمية الشعر حريصون على الوجود في هذا المعرض، ومد جسور اللقاء مع القرّاء الأعزاء في مدينة العين، ونريد من خلال هذا المعرض أن نبرز أمام الزوّار مجموعة كبيرة من إسهامات الأكاديمية في مجالات أدبية متنوعة تعزز مكانة التراث، وتكشف عن مساحات جديدة في عوالم الأدب والشعر».

عبدالله المصعبي: «معرض العين للكتاب محطة ثقافية مهمة تنضم لمحطات ثقافية كثيرة في دولة الإمارات، وتسهم في تنشيط الحراك الأدبي».

10 أيام مدة معرض العين للكتاب، الذي يستمر حتى 30 الجاري.

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