«دبي للثقافة» تستحدث خدمة تجديد استعارة الكتب عبر موقعها الإلكتروني

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كشفت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) عن استحداث خدمة تجديد فترة استعارة الكتب عبر موقعها الإلكتروني، وذلك انطلاقاً من التزام الهيئة بالتحسين المستمر للخدمات المقدَّمة في مكتباتها العامة، وتعزيز تجربة المتعاملين، بما يسهم في الارتقاء برضاهم، وتلبية تطلعاتهم.

وأصبح بإمكان رواد فروع مكتبة دبي العامة، تجديد الكتب المُعارة إليهم عبر الدخول إلى موقع الهيئة www.dubaiculture.gov.ae واتباع خطوات بسيطة وسريعة، لإتمام عملية التجديد.

وتتيح الخدمة الجديدة تجديد الكتب المستعارة لمدة 28 يوماً إضافية من تاريخ طلب التجديد، إذ تتم عملية التجديد تلقائياً عند الضغط على طلب التجديد، وذلك بشرط ألّا يكون هناك أي غرامات تأخير.

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