«الناشئة» يتألقون في مسابقات جديدة

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

حقق منتسبو «ناشئة الشارقة»، التابعة لمؤسسة «ربع قرن» لصناعة القادة والمبتكرين، مراكز متقدمة في منافسات «سلسلة مسابقات الذكاء الاصطناعي والروبوت الافتراضية»، التي نظمتها وزارة التربية والتعليم، أخيراً، إضافة إلى حصولهم على نتائج مشرّفة في مسابقتَي «مهارات العالم»، و«مهارات آسيا العالمية».

وحصد منتسبو مركز ناشئة واسط جوائز عدة، خلال مشاركتهم في سلسلة مسابقات الذكاء الاصطناعي والروبوت، تمثلت في فوز أحمد جمال الجسمي بالمركز الأول، وعبدالله علي سلمان الحمادي بالمركز الثاني، وظاعن محمد عبدالله المعيني بالمركز الثالث في مسابقة تصميم المواقع الإلكترونية، إضافة إلى فوز راشد خالد السويدي وحمد محمد آل علي بالمركز الثاني، في مسابقة روبوكوب أون ستيدج سي ثري، وفاز فريق مكون من محمد علي الكتبي وحمزة أحمد سعد وراشد سيف الطنيجي، من مركز ناشئة الذيد، وعبدالله سالم الشامسي من مركز ناشئة المدام، بالمركز الأول في مسابقة الطائرات بدون طيار.

وحصد فريق مركز ناشئة خورفكان، المكون من هزاع أحمد مخلوف النقبي وصلاح الدين العبيدلي وعبدالرحمن مصطفى البدوي، المركز الثالث في مسابقة روبوكب سميوليشن سي ثري، إلى جانب فوز فريق من منتسبي مركز ناشئة واسط، وعبدالعزيز مروان الحمادي من ناشئة خورفكان، بالمركز الثالث في مسابقة السيارات صديقة للبيئة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news