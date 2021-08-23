«كلمات» تقدم 500 كتاب ميسّر للأطفال المكفوفين

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

أعلنت «مؤسسة كلمات» عن توزيع 500 كتاب صوتي ومطبوع بطريقة برايل وحروف كبيرة، على الأطفال المكفوفين وضعاف البصر في الإمارات، بهدف الاستمتاع والاستفادة من أوقاتهم خلال العطلة الصيفية، وتحفيزهم على حب القراءة والتعلّم.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الحملة الصيفية لمبادرة «أرى» التي أطلقتها المؤسسة في 2017، وتستهدف خلالها الأطفال ممن تراوح أعمارهم بين 5 و12 عاماً، لتيسير وصولهم إلى مصادر العلم والمعرفة، وإثراء تجربتهم التعليمية.

ونفذت مؤسسة كلمات الحملة بالتعاون مع كل من جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً ومقرها الشارقة، المعنية بتسهيل دمج المعاقين بصرياً في المجتمع، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ومقرها أبوظبي، والتي تضم تحت مظلتها جميع الهيئات الإنسانيّة ومؤسسات الخدمات الاجتماعية والمؤسسات المعنية بأصحاب الهمم في أبوظبي.

وقالت آمنة المازمي، مدير مؤسسة كلمات: «تماشياً مع توجيهات الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، مؤسس ورئيس مؤسسة (كلمات)، نلتزم بتيسير مصادر التعلم لكل طفل تعزيزاً لرسالتنا الرامية إلى إثراء حياة الأطفال بالعلم والمعرفة والتجارب الثقافية المتنوعة».

وقال عادل الزمر، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً: «يعتبر الوصول إلى الكتب وفرص التعلم أمراً حيوياً للأطفال المحرومين من تجربة التعلم المشترك».

يشار إلى أن مؤسسة كلمات أطلقت مبادرة «أرى» بهدف تعزيز الوعي بقضايا الأطفال المكفوفين وضعاف البصر، وإثراء تجاربهم التعليمية وتشجيعهم على المشاركة في مختلف البرامج الثقافية والمعرفية في الإمارات، كما عملت المؤسسة على دعم جهود إصدار كتب ميسّرة باللغة العربية، وتوعية الناشرين وتعريفهم بالتقنيات المستخدمة في هذا المجال.

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