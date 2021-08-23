الشارقة تكتب.. وباريس تقرأ الرسالة

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

على امتداد شارع الشانزليزيه في باريس، تكتب هيئة الشارقة للكتاب رسالتها إلى العالم، إذ تحمل اللافتات: «إذا مهتم بشي، يعني مهتم بالكتب» باللغة الفرنسية، وهو شعار الحملة الثقافية العالمية التي قادتها الهيئة في كبرى مدن العالم العربي والغربي، لتقول: «لكل شغف كتاب، ولكل هواية كتاب، ولكل طموح كتاب، ولكل اهتمام كتاب، ولكل شيء في هذه الحياة كتاب». وتؤكد الهيئة في حملتها الرؤية التي تبنتها الإمارة منذ أكثر من 40 عاماً تجاه الكتاب والقراء، لتقود بذلك حراكاً يعزز الوعي حول أهمية الوقوف عند الأصل في تأسيس رابط حقيقي ومستدام بين الإنسان والكتاب.

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